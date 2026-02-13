Jeder erinnert sich daran, was er am Tag, als die Eishockey-Nati bei den Olympischen Spielen 2006 Kanada besiegte, getan hat. Und die Schweizer Nationalspieler? Was haben sie gemacht?

Darum gehts Schweizer Eishockeygrössen erinnern sich an historische Olympia-Momente 2006 in Turin

Patrick Fischer: «Vergleich zu heute unmöglich, Spielstil und Equipment haben sich verändert»

Martin Gerber brillierte gegen Kanada 2006

Grégory Beaud und Nicole Vandenbrouck, aus Mailand

Patrick Fischer, Nati-Trainer

«Ich kann mich noch gut daran erinnern, da es meine zweite Teilnahme an den Olympischen Spielen war. Es war ein schönes Epos mit Siegen gegen die Kanadier und am nächsten Tag gegen die Tschechen. Sportlich gesehen war es gut, aber ich habe damals in Turin nicht wirklich die olympische Atmosphäre gespürt. Ich denke, dass es jetzt viel besser ist. Das habe ich den Jungs auch gesagt. Aber wir befinden uns in einer anderen Ära. 2006 haben wir einen aussergewöhnlichen Torwart gebraucht, der alles halten kann. Und wir hatten ihn. Heute haben wir uns weiterentwickelt. Ein Vergleich ist deshalb unmöglich.»

Jan Cadieux, Co-Trainer

«Ich habe bei Servette gespielt und wir hatten ein Turnier, da die Meisterschaft pausierte. Wir hatten ein Turnier in Villars und waren dort oben für die zwei Tage, an denen die Schweiz nacheinander gegen Kanada und Tschechien spielte. Wir mussten das Spiel spielen und schauten es auf einem kleinen Fernseher in einem Restaurant in Villars. Zum Glück gab es diese Lösung, sonst hätten wir einen der grössten Momente des Schweizer Eishockeys verpasst. Es war ein Moment, der eine ganze Generation geprägt hat. Das wollen wir auch tun. Wir wollen eine Generation inspirieren.»

Roman Josi

«Ich kann mich noch sehr gut an dieses Spiel erinnern. Ich war 15 oder 16 Jahre alt. Das sind also Bilder, die sich einprägen. Wir haben es mit der ganzen Familie angeschaut. Wenn du ein Kind bist, sind es solche Momente, die dich davon träumen lassen, eines Tages bei den Olympischen Spielen zu spielen. Aber als Kind habe ich bei den Olympischen Spielen nicht nur Eishockey geschaut. Sommer, Winter – das war egal, der Fernseher war immer an. Ich bin einer der ältesten Spieler im Team, also reichen meine Erinnerungen etwas weiter zurück als bis zu diesem Spiel im Jahr 2006. Der erste Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist, war der Sieg der Tschechen 1998 in Nagano. Ich sehe ihre Trikots und wie sie gewonnen haben immer noch vor meinen Augen.»

Nino Niederreiter

«Paul DiPietro! Das ist die Erinnerung (lacht). Er ist ein wirklich netter Mensch und die Tatsache, dass er diese beiden Tore geschossen hat, ist wirklich etwas Besonderes. Ich kann mich noch genau an diesen Moment erinnern. Ich war mit meinen Eltern in meinem Zimmer und wir haben uns gemeinsam das Spiel angeschaut. Da ich am selben Tag (8. September, d. Red.) wie DiPietro geboren wurde, mochte ich ihn schon, bevor er diese beiden Tore schoss (lacht).»

Reto Berra

«Zwei Höhepunkte sind mir von Spielen gegen Kanada besonders in Erinnerung geblieben. Ich erinnere mich an das Spiel in Turin und vor allem an Martin Gerber im Tor. Er wirkte unglaublich exzentrisch und spielte mit seinem Schmetterlingsstil. Aber das Spiel vier Jahre später in Vancouver ist mir noch mehr im Gedächtnis geblieben, weil es im Penaltyschiessen entschieden wurde. Mit Jonas Hiller im Tor verlor die Schweizer Nationalmannschaft mit 2:3. Die Dominanz der Kanadier bei den Schüssen war überwältigend (47:23, Anm. d. Red.). Damals war mir nicht bewusst, wie wichtig diese Spiele für das Schweizer Eishockey waren.»

Leonardo Genoni

«Ich erinnere mich nur noch daran, dass ich das Spiel gegen Kanada in Turin nicht live im Fernsehen sehen konnte. Ich weiss nicht, warum. Aber ich habe die Highlights gesehen. Es war der Beginn der Karbonstöcke. Nicht nur das Eishockey hat enorme Fortschritte gemacht, sondern auch die Ausrüstung der Torhüter.»