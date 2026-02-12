Speed-Fiasko sorgt für Katzenjammer bei den Österreichern

Für die Ski-Nation Österreich sind die Olympischen Spiele 2026 bei den Männern bisher ein Flop. Entsprechend ist die Laune bei unseren Nachbarn.

Darum gehts Während Franjo von Allmen Dreifach-Gold holt, bleiben Ösi-Speed-Spezialisten frustriert zurück

Die Österreicher gehen hart mit sich ins Gericht

Technik-Spezialisten müssen am Samstag und Montag den Super-Flop abwenden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die Speed-Disziplinen bei Olympia sind durch, und sie hielten für die Schweizer Delegation einen veritablen Goldregen bereit – dank Überflieger Franjo von Allmen. Der 24-Jährige triumphierte in Abfahrt und Super-G und machte dann noch in der Team-Kombi den Hattrick komplett.

Anders sieht die Welt bei den Österreichern aus. Unsere benachbarten Speed-Spezialisten reisen bloss mit viel Frust im Gepäck von Bormio (It) ab.

Bereits in der Abfahrt vom letzten Samstag kommen Vincent Kriechmayr (34) und Daniel Hemetsberger (34) nicht über den 6. und 7. Rang hinaus. Noch weiter hinten auf den Rängen 15 und 26 befinden sich ihre Landsmänner Raphael Haaser (28) und Stefan Babinsky (29).

«Ich wollte nicht nur mit Glück eine Medaille holen»

Ebenfalls bitter ist der Ausgang im Super-G. Die ÖSV-Truppe gewann an den vergangenen zwei Winterspielen dort jeweils die Goldmedaille in dieser Disziplin. Bester Ösi ist in diesem Jahr Raphael Haaser. Er schaffts auf den fünften Rang mit über einer halben Sekunde Rückstand auf Sieger von Allmen.

Vincent Kriechmayr sichert sich immerhin in der Team-Kombination hinter von Allmen und Tanguy Nef eine Silbermedaille, doch ist er dabei auf seinen Partner angewiesen: «Ich wollte mit meiner eigenen Leistung eine Medaille holen und nicht nur dank Manuel Feller und mit viel Glück, weil andere ausscheiden. Mein Ziel war eine Einzelmedaille», erklärt der Österreicher gegenüber ORF.

Richten es die Techniker noch?

Beim österreichischen Speed-Team ist die Laune entsprechend im Keller. Haaser kritisiert im TV-Interview mit ORF die Einstellung des Teams. Man sei mit viel zu wenig Biss in die Wettkämpfe gegangen. «Wenn du nur schön runterfährst, ist es vorbei.»

Auch Vincent Kriechmayr geht mit dem Abschneiden der Österreicher hart ins Gericht: «Wenn man alles gibt, sich gut vorbereitet und viele Leute im Hintergrund den Allerwertesten aufreissen, dann tut das weh.»

Nun liegt es an den Technikern, die Austria-Kohlen doch noch aus dem Feuer zu holen. Im Riesenslalom am Samstag und im Slalom am Montag stehen mehrere österreichische Technik-Spezialisten am Start. Siege an Weltcuprennen konnten sie diesen Winter bereits einfahren, jetzt müssen sie an Olympia den Super-Flop abwenden.