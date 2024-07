Welche Wette würden sie einlösen, wenn sie an den Olympischen Spielen in Paris Edelmetall abräumen? Blick hat bei Schweizer Medaillenhoffnungen nachgefragt.

1/10 Schützin Nina Christen brachte 2021 eine Gold- und eine Bronzemedaille mit nach Hause.

Drei Jahre sind seit den Sommerspielen in Tokio vergangen – und genauso lang durften die Schweizer Hoffnungen von der ersten oder der nächsten Olympiamedaille träumen. Was liegt diesmal in Paris drin? Ab dem 27. Juli, dem ersten Entscheidungstag, gilt es in der französischen Metropole ernst. Ab dann hoffen die Schweizer Aushängeschilder, dass Form, Performance und Wettkampfglück ganz auf ihrer Seite stehen, damit beim grössten Sportanlass der Welt auch der grösstmögliche Output herausschaut. So lautet zumindest der Plan.

Doch was, wenn dieser tatsächlich aufgeht? Ja, dann sind die Schweizer zu so manchem bereit, wie die Wett-Umfrage von Blick zeigt.