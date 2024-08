Immer wieder dieser zwiespältige vierte Platz. Zehn Mal landen Schweizer Athleten in Paris auf dem undankbaren Rang 4. Ein einsamer Rekord in der Schweizer Geschichte der Sommerspiele.

1/12 Rang 4 im Rudern, Teil 1: Der Frauen-Vierer mit Fabienne Schweizer, Célia Dupré, Pascale Walker und Lisa Lötscher (v.l.) verpasst das Podest hauchdünn.

Es ist ein historischer Meilenstein, über den sich die Schweizer Sportfans aber einfach nicht so richtig freuen können. Zehn Mal landen in Paris Schweizer Athletinnen und Athleten auf dem 4. Rang.

Genau genommen: Neun plus einmal. Neun Mal der vierte Rang für die Schweiz und einmal durch Dominic Lobalu, der für die Schweiz Europameister wurde, an den Olympischen Spielen aber im Flüchtlingsteam des IOC starten musste.

Zehn Mal Vierte – einsamer Rekord in der Schweizer Geschichte der Sommerspiele. An den vergangenen Spielen in Athen, Peking, London und Tokio gabs zusammen gezählt zehn Mal die ungeliebte Ledermedaille für Swiss Olympic. Nun in zwei Wochen so viele wie zuvor in 16 Jahren. (md)