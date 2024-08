1/8 Fast alle beissen sie an Olympia in ihre frisch gewonnenen Medaillen – hier James LeBron (l.) und Anthony Davis nach dem Sieg des US-Teams der Männer im Basketball.

Es ist ein Ritual: Fast alle Olympia-Gewinner beissen gleich in ihre Medaillen. Warum?

Auf dem Podest wiederholt sich das Schauspiel der Erst-, Zweit- und Drittplatzierten. Mit Blick in die Kameras wird in die Medaillen gebissen. Natürlich nicht richtig, nur so zum Schein. Doch noch bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio scherzten die Veranstalter: «Wir möchten nur offiziell bestätigen, dass die Medaillen nicht essbar sind!»

Zahnabdruck im Gold

Das Ritual hat Tradition. Es gibt zwei Gründe dafür. Als die modernen Olympischen Spiele 1896 ins Leben gerufen wurden, waren die Goldmedaillen noch aus reinem Gold. Da das Metall weicher und verformbarer als andere Metalle ist, war es auch bei Goldgräbern gang und gäbe, ins Metall zu beissen. Wenn es Gold ist, wird beim Hineinbeissen ein Zahnabdruck sichtbar.

Seit 1912 hat diese Geste bei Olympia keinen Zweck mehr. Goldmedaillen bestehen zu 90 Prozent aus Silber, mit bloss noch sechs Gramm Gold drin – bei einem Gesamtgewicht von 529 Gramm.

Allein der Goldanteil hat damit einen Wert von etwas über 400 Franken. Das macht die olympischen Goldmedaillen von Paris zu den wertvollsten der jüngeren Geschichte. Auch ein Stück Eisen des Eiffelturms ist ja mit drin. Doch die Metalllegierungen auch der Silber- und Bronzemedaillen sind hart, da gibt es keine Zahnabdrücke.

Die Fotografen wollens

War zur Erklärung Nummer zwei führt: Der Medaillenbiss ist auch eine Form des Feierns für die Olympioniken. Die Athleten auf dem Podest werden von Fotografen immer wieder dazu aufgefordert, in ihre Medaillen zu beissen – für diese ikonischen Bilder bei olympischen Siegen.

Das ist nicht ohne Risiko. Am 14. Februar 2010 hatte sich der Deutsche David Möller nach olympischem Silber im Einsitzer in Vanouver ein Stück seines oberen Zahns abgebrochen. Dies, nachdem er auf Wunsch der Fotografen in seine Medaille biss.

Im Olympischen Dorf in Paris gäbs eine Zahnklinik, die rund um die Uhr offen ist. Ansonsten wird den Athleten zum Scheinbiss geraten. Wer wirklich zubeissen will: Patisserien in Paris bieten auch Olympia-Medaillen aus Schokolade an.