Tanja La Croix fordert Sascha Lehmann an der Kletterwand Ohne Hände hat er keine Chance

Promis treten gegen Olympia-TeilnehmerInnen in ihren Sportarten an. In der aktuellen Folge fordert Djane und Produzentin Tanja La Croix (42) den Schweizer Sportkletterer Sascha Lehmann (26) an der Kletterwand heraus. Sie gerät ins Schwitzen, aber das zahlt sich aus.