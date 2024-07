1/5 Elena Hartmann ist nicht nur Zeitfahr-Spezialistin, sondern auch Polizistin. Sie freut sich auf ihr Olympia-Rennen.

Mathias Germann Reporter Sport

Elena Hartmann (33) sitzt an einem runden, schmucklosen Tisch in einem riesigen Zelt und strahlt. Soeben hat sie in Paris die Besichtigung der Zeitfahrstrecke hinter sich gebracht. «Die Runde ist technisch nicht sehr schwierig – also perfekt für mich», erzählt die Bündnerin.

Der Hintergrund ihrer Aussage: Die ehemalige Triathletin ist erst seit einem Jahr Rad-Profi. Wobei sie auch noch ein 20-Prozent-Pensum bei der Kantonspolizei Zürich hat. «Auch bei der Polizei will ich auf dem Laufenden bleiben, schliesslich werde ich nicht mehr ewig Velofahren.»