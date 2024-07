Frankreichs Bahngesellschaft SNCF warnte am Tag der Olympia-Eröffnung in Paris vor einem «massiven Angriff» auf ihr Schnellzugnetz. Viele Verbindungen müssen gestrichen werden, Reparaturen dauern mindestens das ganze Wochenende an.

Ausgerechnet am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris meldet Frankreichs Bahngesellschaft SNCF einen «massiven Angriff» auf das Schnellzugnetz. Zahlreiche Bahnverbindungen mit den TGV-Hochgeschwindigkeitszügen müssten gestrichen werden, gab die SNCF am Freitag an. Rund 800'000 Reisende seien betroffen.

In einer entsprechenden Pressemitteilung heisst es, Frankreich sei am Mittwochabend «Opfer mehrerer gleichzeitiger böswilliger Handlungen geworden». Dazu wurden offenbar «Brandanschläge» gestartet, die die Anlagen beschädigen sollten. Der Bahnbetreiber rät «allen Reisenden, ihre Reise zu verschieben und nicht zum Bahnhof zu gehen».

Auch der Zug-Anbieter Eurostar rät Kunden, die am Freitag planten, nach Frankreich zu fahren, die Reise zu verschieben: «Aufgrund eines Problems mit der Oberleitungsstromversorgung raten wir Ihnen heute, Ihre Reise zu verschieben, da Ihr Zug aufgrund von Infrastrukturproblemen wahrscheinlich Verspätung hat», so das Unternehmen zur «The Times».

«Verurteile kriminelle Handlungen aufs Schärfste»

Verkehrsminister Patrice Vergriete äusserte sich per X zu dem Vorfall. «Ich verurteile diese kriminellen Handlungen auf das Schärfste, die die Urlaubsreise vieler Franzosen gefährden werden», heisst es in einem Post. Weitergehend beteuerte er gegenüber «Ouest France»: «Alle in unserem Besitz befindlichen Elemente zeigen, dass es vorsätzlich war, mit entsprechenden Zeitplänen, alles wurde zur gleichen Zeit erledigt. Alles sagt uns, dass es sich tatsächlich um Brandstiftung handelt.» Ebenso erklärten namentlich nicht genannte Quellen der Nachrichtenagentur AFP zudem, es handle sich um einen «offensichtlich konzentrierten Sabotageakt».

Zwar sollen Teams bereits vor Ort sein, um die Situation zu beurteilen und mit Reparaturen zu beginnen. Dennoch dürfte die «Situation mindestens das ganze Wochenende anhalten, während die Reparaturen durchgeführt werden», warnte die SNCF. Man rechne damit, dass der Bahnbetrieb frühestens am Montag wieder normal aufgenommen werden könne.

«Cnews» berichtet unter anonyme Quellen, dass die SNCF auf entsprechende Sabotage-Krisen vorbereitet sei. Demnach wurden im Mai zwei ähnliche Szenarien durchgespielt.