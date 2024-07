Ninja-Warrior-Athlet Joel Mattli (30) fordert Mehrkämpferin Lena Bickel (19) Dieses Duell am Stufenbarren endet schmerzhaft

Promis treten gegen Olympia-TeilnehmerInnen in ihren Sportarten an. In dieser Folge trifft Ninja-Warrior-Athlet Joel Mattli (30) auf die Mehrkämpferin Lena Bickel (19). Wie das Duell am Stufenbarren ausgeht, siehst du im Video.