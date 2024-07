Das Sprint-Duell zwischen William Reais und Remo Forrer Ob mit oder ohne Besen – der Sprinter fegt den Sänger weg

Promis treten gegen Olympia-TeilnehmerInnen in ihren Sportarten an. In dieser Folge trifft Musiker Remo Forrer auf Sprint-Talent William Reais. Sie treten im 100-Meter-Sprint gegeneinander an.