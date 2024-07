Limousinen-Konvoi in Paris Hier rollen die Ehrengäste für die Eröffnungsfeier an

Es geht los! Am Freitagabend werden die Olympischen Sommerspiele in Paris eröffnet. Zu den Zuschauern gehören selbstverständlich auch sehr viele Staatsoberhäupter und Ehrengäste. Die sind kurz vor dem Start in einem imposanten Konvoi samt Polizei-Eskorte angereist.