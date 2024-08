Angetrieben von einem tobenden Publikum setzt der schwedische Hochspringer Armand Duplantis am Montagabend zur Kür an – und verbessert seinen eigenen Weltrekord. Danach folgt ein emotionaler Kuss mit seiner Freundin, ein kurioser Jubel – und eine grosse Party-Ansage.

1/14 Armand Duplantis holt sich am Sonntagabend Olympia-Gold.

Der Wettkampf war längst entschieden, die Goldmedaille schon eingetütet, da setzt Hochspringer Armand «Mondo» Duplantis (24) noch einen drauf: Angefeuert von «Mondo»-Sprechchören läuft der Schwede an, springt, fliegt – und verbessert seinen eigenen Weltrekord um einen Zentimeter auf 6,25 Meter.

Die 66'500 Zuschauerinnen und Zuschauer im Pariser Stade de France toben, Duplantis ebenfalls. «Seit meiner Kindheit war es mein grösster Traum, bei den Olympischen Spielen den Weltrekord zu brechen», sagt Duplantis später. «Und das ist mir vor dem verrücktesten Publikum gelungen, vor dem ich je angetreten bin. Es war so laut, es war wie bei einem American-Football-Spiel», sagt der in den USA aufgewachsene, aber für das Heimatland seiner Mutter antretende Duplantis.

Küsse mit Model-Freundin

Unter den Zuschauern ist auch Duplantis’ Freundin, das Model und Influencerin Desiree Inglander (23). Direkt nach dem Sprung rennt Duplantis zu ihr, das Paar küsst sich – umringt von Fotografen und feiernden Fans. Während Inglander danach voller Stolz ein berührendes Video postet, geht das Feiern für Duplantis weiter. Zuerst umarmt er seine Freunde, danach seine Eltern – und setzt zur kuriosen Jubelszene an. Er imitiert den türkischen Kult-Pistolenschützen Yusuf Dikec (51), der mit seinem lässigen Olympia-Auftritt viral ging.

Mit seiner magischen Flugshow am Montagabend holt sich Duplantis bereits seine siebte Goldmedaille bei einem Grossanlass – und lässt seine Konkurrenz einmal mehr weit hinter sich.

«Nicht viel Schlaf, eine gute Zeit»

«Der Gewinner zahlt das Abendessen. Mondo hat heute sehr klar gewonnen, also wird er zahlen», witzelt Konkurrent Sam Kendricks (31) danach. Der US-Amerikaner holt mit 5,95 Metern die Silbermedaille.

Dass für «Mondo» selbst am Montagabend nicht das Essen als wichtigster Programmpunkt feststand, bestätigt er aber gleich selbst. Vielmehr kündigt er die grosse Fete an: «Ich bin so glücklich. Meine Familie ist da, meine Freundin, einige meiner besten Freunde. Ich werde das wie nur irgendwas geniessen. Die Party wird ziemlich gross sein, nicht viel Schlaf, eine gute Zeit.»