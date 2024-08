1/5 Imane Khelif steht im Zentrum einer Geschlechterdebatte. Die umstrittene Boxerin richtet sich nun an ihre Kritiker.

Die algerische Boxerin Imane Khelif (25), die im Zentrum eines Geschlechterstreits steht, hat zum ersten Mal ausführlich im Rahmen der Olympischen Spielen in Paris gesprochen.

In dem Interview mit dem algerischen Sender SNTV bezeichnet Khelif die Überprüfung ihres Geschlechts gemäss «Daily Mail» als «schädlich für die Menschenwürde». Zudem wendet sie sich an ihre Kritiker. «Ich sende eine Botschaft an alle Menschen auf der Welt, sich an die olympischen Prinzipien und die olympische Charta zu halten und davon abzusehen, Athleten zu schikanieren», sagte sie. «Das kann Menschen zerstören, es kann Gedanken, Geist und Verstand töten. Es kann Menschen spalten.»

Khelif und die Taiwanesin Lin Yu-ting haben trotz des Geschlechterstreits ihre ersten olympischen Medaillen auf sicher. Die Frage ist nur noch, ob es Gold, Silber oder Bronze wird. Khelif gibt im Interview zu, dass es schmerzhaft und belastend sei, diese Situation während des wichtigsten Wettkampfs ihrer Karriere durchzustehen. Sie hoffe, dass ihre Familie nicht zu sehr betroffen sei und dass die Krise mit einer Goldmedaille enden werde.

Streit zwischen IBA und IOC

Die Diskussionen um die Boxerinnen Imane Khelif und Lin Yuting an den Olympischen Spielen reissen nicht ab. Beide Athletinnen besässen in ihrer DNA Y-Chromosome, die eigentlich nur bei Männern vorkommen, wie der Internationale Boxverband (IBA) unlängst aufgrund von bislang unveröffentlichten Tests mitteilte. Das IOC stufte die IBA-Tests am Sonntag dagegen als «nicht legitim» ein und sagte, dass sie kaum glaubwürdig seien.

Khelif betonte mehrfach, dass sie sich von Gerede oder Anschuldigungen nicht davon abhalten lassen werde, Algeriens erste olympische Goldmedaille im Frauenboxen zu gewinnen. «Ich kümmere mich nicht um die Meinung anderer Leute», sagte Khelif. «Ich bin hierhergekommen, um eine Medaille zu gewinnen und darum zu kämpfen.»