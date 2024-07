Zwei Boxerinnen, die letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft wegen nicht bestandener Geschlechtstests disqualifiziert wurden, dürfen laut dem IOC in Paris antreten.

WM-Geschlechtstest nicht bestanden – jetzt an Olympia dabei

Imane Khelif aus Algerien und Lin Yu-ting aus Taiwan starten beide diese Woche ihre olympischen Kampagnen: Khelif trifft in der 66-kg-Kategorie auf die Italienerin Angela Carini und Lin Yu-ting wird voraussichtlich am Freitag in der 57-kg-Kategorie auf eine noch unbekannte Gegnerin treffen.

Die Olympia-Teilnahme der beiden wird kontrovers diskutiert. Der Grund: Letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften wurden beide aufgrund von nicht bestandenen Geschlechtstests disqualifiziert. Der ehemalige Box-Weltmeister Barry McGuigan äusserte auf X sein Unbehagen: «Es ist schockierend, dass sie es überhaupt so weit geschafft haben, was ist da los?»

Bei Olympia gelten andere Regeln

Die Weltmeisterschaften fanden im letzten Jahr unter der Schirmherrschaft des Internationalen Boxverbands (IBA) statt. IBA-Präsident Umar Kremlev sagte der russischen Nachrichtenagentur Tass, DNA-Tests hätten «bewiesen, dass sie XY-Chromosomen hatten und daher von den Sportereignissen ausgeschlossen wurden».

Seitdem wurde der IBA jedoch verboten, das olympische Boxturnier auszurichten – wegen Verfehlungen und mangelnder finanzieller Transparenz. Das bedeutet, dass das Boxen in Paris nun unter der Schirmherrschaft des IOC stattfindet, das lockerere Regeln hat als die IBA.

Boxerin sieht «grosse Verschwörung»

Während sich Lin Yu-ting noch dazu geuässert hat, berichtet die AFP, dass sich Khelif nach ihrer letztjährigen Disqualifikation an der WM als Opfer einer «grossen Verschwörung» sehe.

Regeln darüber, wer in der Frauenkategorie antreten sollte, wurden in den letzten Jahren heftig diskutiert. Nicht so im Boxen, wo das Risiko schwerer Verletzungen weitaus höher ist. Wissenschaftliche Untersuchungen haben nämlich ergeben, dass die durchschnittliche Schlagkraft bei Personen, die eine männliche Pubertät durchlaufen haben, um 162 Prozent höher ist als bei Frauen.