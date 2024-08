1/5 Lässig steht Yusuf Dikec (r.) am Schiessstand der Olympischen Spiele in Paris.

Keine Stirnblende, kein grosser Ohrenschutz, keine Spezialbrille, den rechten Arm mit der Pistole ausgestreckt und dazu noch ganz cool die linke Hand in der Hosentasche: So steht Yusuf Dikec (51) im Final des 10m-Luftpistolen-Wettkampfs an den Olympischen Spielen in Paris zum Schiessen bereit. Der türkische Pistolenschütze lässt es mit seiner lässigen Pose nicht nur einfach aussehen, sondern gewinnt mit seiner Partnerin Sevval Ilayda Tarhan (24) im Mixed Team schliesslich die Silbermedaille.

Aufgrund seines entspannten Auftritts am Schiessstand wird Dikec im Netz zur Sensation, die Bilder aus Paris gehen um die Welt. «Sein Name ist Dikec. Yusuf Dikec», schreiben viele Nutzer in den sozialen Medien, in Anlehnung an Filmstar James Bond. Der türkische Sportminister Osman Askin Bak (57) gratuliert Dikec zur herausragenden Leistung und postet ein Foto, auf dem er die inzwischen legendär gewordene Pose nachstellt.

Seltene Schiesstechnik

Abgesehen von seiner Pistole verwendet Dikec keine Spezialausrüstungen, die sonst bei den Schützen üblich sind. Er sei von Natur aus Schütze und brauche eben nicht viel Ausrüstung. «Meine Schiesstechnik ist eine der selteneren Schiesstechniken der Welt. Ich behalte beim Schiessen beide Augen offen. Selbst die Schiedsrichter sind davon überrascht», sagte der 51-Jährige gegenüber dem türkischen TV-Sender «TGRT Haber» nach dem Silber-Triumph.

Dikec ist seit Jahren der beste Pistolenschütze der Türkei und in verschiedenen Kategorien nationaler Rekordhalter. Dank seiner langjährigen Wettkampferfahrung wurde er mehrmals Welt- und Europameister in unterschiedlichen Disziplinen.

Bei seiner fünften Teilnahme an Olympischen Spielen hat es nun auch mit Edelmetall geklappt. Das sei kein Zufall: «Wir haben uns dieses Jahr sehr gut vorbereitet und viel gearbeitet», so Dikec. Das Training hat sich ausbezahlt, denn mit dem Gewinn der Silbermedaille darf Dikec seinen bisher grössten Erfolg feiern – und geht dabei als «Mr. Cool» um die Welt.