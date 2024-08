1/6 Simone Biles reagiert auf ihre Kritiker.

Simone Biles (27) brilliert an den Olympischen Spielen in Paris. Die Kunstturnerin aus Texas führt am Dienstag die USA zu Gold im Teammehrkampf und legt am Donnerstag mit dem Olympiasieg im Mehrkampf-Final nach – es ist die insgesamt sechste Olympia-Goldmedaille für die Ausnahme-Athletin.

Nach dem Sieg greift Biles zur Kette um ihren Hals, an der ein kleiner Ziegenanhänger hängt – ein Symbol für den englischen Ausdruck «GOAT» (Greatest of All Time). «Der Anhänger ist eine Anspielung darauf, dass mich viele Leute als die Grösste aller Zeiten bezeichnen», erklärt Biles. Es sei aber vor allem eine Botschaft an diejenigen, die an ihr gezweifelt hatten. «Viele Leute lieben den Anhänger. Die Hasser hassen ihn, also liebe ich ihn umso mehr. Es ist für mich etwas Besonderes, das ich hier an den Spielen habe.»

«Kein Talent, faul, Olympiasieger»

Laut US-Medien hat Biles das Schmuckstück selbst in Auftrag gegeben und den Körper der Ziege mit 546 Diamanten verzieren lassen. Im olympischen Dorf habe sie zudem eine ausgestopfte Ziege. «Es ist eine Erinnerung für mich nach dem Motto: ‹Du kannst da rausgehen und es schaffen. Du hast es schon einmal geschafft. Also los!›», so Biles.

Nachdem sich Biles in Tokio wegen mentaler Probleme aus dem Mannschaftswettbewerb zurückgezogen hatte, um sich auf ihre psychische Gesundheit zu konzentrieren, attackierten viele Kritiker die 27-Jährige und stellten den Einsatz des US-Teams und das Talent der Ausnahmekönnerin infrage. Ihre ehemalige Teamkollegin MyKayla Skinner unterstellte Biles' US-Kolleginnen Faulheit und fehlendes Talent.

Als Reaktion darauf postete Biles nach dem Triumph vom Dienstag ein Foto davon, wie sie mit ihren Teamkolleginnen Sunisa Lee, Jordan Chiles, Jade Carey und Hezly Rivera mit Gold auf dem Siegerpodest jubelt. Dazu schrieb sie in der Bildunterschrift: «Kein Talent, faul, Olympiasiegerinnen».

Ziegenmotiv schon mehrmals Thema

Es ist nicht das erste Mal, dass die neunfache Olympiamedaillen-Gewinnerin gegen ihre Kritiker schiesst. Bei den US-Turnmeisterschaften 2021 trug sie einen Turnanzug mit einem glitzernden Ziegenmotiv an der Schulter, ebenfalls in Anlehnung auf die GOAT-Thematik. 2016 erhielt Biles von der Social-Media-Plattform X als erste Olympionikin und weibliche Sportlerin überhaupt ein eigenes Emoji zugewiesen – natürlich eine Ziege.

Mit 30 Medaillen bei Weltmeisterschaften und neun Medaillen bei Olympischen Spielen ist Biles bisher die erfolgreichste Turnerin. Diesen Rekord kann sie am Samstag und Montag noch ausbauen, wenn sie in ihren Gerätefinals (Sprung, Boden und Schwebebalken) erneut triumphieren kann.