Nach der EM ist vor Olympia. Am 26. Juli werden die diesjährigen Sommerspiele mit einem riesigen Event offiziell eröffnet. Dabei stehen Tausende Sicherheitsbeamte im Einsatz, U-Bahnen werden geschlossen und die Seine verkommt zum Highway. Hier findest du alle Infos.

1/4 Keine Masken und kein Einlaufen in ein Stadion: An der Eröffnungsfeier 2024 wird vieles anders als noch 2021 in Tokio.

Wie jedes Mal bei Olympia soll bereits die Eröffnungsfeier für das erste Highlight der Spiele sorgen. Und dies ist 2024 nicht anders, auch wenn, oder gerade weil, die Feier mit einer Tradition bricht. So findet die Zeremonie erstmals überhaupt nicht in einem Stadion statt, sondern wird nach draussen verlegt.

«Paris 2024 setzt neue Massstäbe im Sportwettbewerb, indem es den Sport in die Stadt bringt. Das gilt auch für die Eröffnungszeremonie, die im Herzen der Stadt entlang ihrer Hauptader stattfinden wird: der Seine», heisst es auf der offiziellen Seite der Organisatoren.

Sechs Kilometer auf der Seine quer durch die Stadt

Die rund 10'500 teilnehmenden Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt manövrieren sich auf Booten über die ca. sechs Kilometer lange Strecke quer durchs Zentrum von Paris und passieren dabei diverse Sehenswürdigkeiten (Notre-Dame, Pont Neuf, Pont des Arts, Louvre und natürlich den Eiffelturm).

Eröffnungsfeier Olympia 2024 Datum: 26. Juli 2024

Abfahrt erste Boote: 19:30 Uhr

Anzahl Boote: 94

Anzahl teilnehmende Länder: 152

Anzahl Athletinnen und Athleten: 10'500

Strecke auf der Seine: 6 km

Erwartete Zuschauer an den Ufern: 600'000 Datum: 26. Juli 2024

Start der Parade ist die Austerlitz-Brücke neben dem Jardin des Plantes, wo die ersten Boote am Freitag, 26. Juli 2024, um 19:30 Uhr ablegen. Dem Verlauf des Flusses in westlicher Richtung folgend geht es erst an den beiden Inseln Île Saint Louis und Île de la Cité vorbei, ehe man unter diversen Brücken durchfährt und schliesslich vor dem Trocadéro sein Ziel erreicht, wo die Zeremonie mit dem Eiffelturm im Rücken endet. Die historische Eröffnungsfeier soll von mindestens 600'000 erwarteten Zuschauern live vor Ort verfolgt werden.

1,4 Milliarden Euro für einen sauberen Fluss

Die Seine stand bis zuletzt jedoch nicht nur aufgrund der 94 Boote, die den Fluss während der Eröffnungszeremonie in einen neuen Highway verwandeln, im Fokus. Während der Spiele werden darin die Wettkämpfe im Freiwasserschwimmen und der Schwimmteil des Triathlon abgehalten. Allerdings machten lange Bedenken rund um die Wasserqualität der Seine ungewollte Schlagzeilen, die spätestens seit letztem Dienstag jedoch der Vergangenheit angehören. Bürgermeisterin Anne Hidalgo höchstpersönlich wagte sich ins kühle Nass und schwamm während rund fünf Minuten stromaufwärts. Bis vor kurzem war dies noch undenkbar, galt der Fluss doch bis vor einem Monat noch als Gesundheitsrisiko. Wenige Wochen und satte 1,4 Milliarden Euro später scheint die Wasserqualität nun den Anforderungen zu genügen.

Riesiges Aufgebot sorgt für Sicherheit

Während die Eröffnungsfeier sowohl für die Sportlerinnen und Sportler als auch für die Zuschauer ein wahres Spektakel werden soll, haben die Sicherheitsbeamten aufgrund der langen Strecke alle Hände voll zu tun. Nicht weniger als 45'000 Polizisten sowie weitere tausende private Sicherheitskräfte und gar Soldaten stehen am 26.07. im Einsatz.

Für die Anwohner und Touristen hat die pompöse Zeremonie nicht nur schöne Auswirkungen. Seit dem 18.07. sind zahlreiche U-Bahnstationen gesperrt. Reist man als Hotelgast an die Spiele nach Paris und hat ein Hotel in Flussnähe gebucht, benötigt man einen Sicherheitsausweis in Form eines QR-Codes. Für den TV-Zuschauer hingegen verspricht die Eröffnungsfeier ein wahres Spektakel, bei dem man dank Kameras auf den Booten hautnah dabei ist.