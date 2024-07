vor 8 Minuten

Faktor Hitze?

Die Sonne strahlt am Himmel über Paris. Auch rund 40 Kilometer ausserhalb der Innenstadt am Elancourt Hill ist das Wetter gut – zu gut? Die Temperatur steigt auf rund 28 Grad, in der prallen Sonne ist sie gefühlt über 30 Grad. Mal schauen, welche Athleten am besten mit der Hitze umgehen können.