Beacherinnen auf Promi-Jagd «Die Erste, die jemand Berühmtes sieht, hat gewonnen»

Unsere Beachvolleyballspielerinnen fühlen sich in Paris pudelwohl. Es gibt gutes Essen, man sieht die berühmten Athleten und die Betten seien gar nicht so schlimm. Was ihnen sonst noch an den Olympischen Spielen gefällt, erzählen sie Blick TV Reporter Benjamin Fisch.