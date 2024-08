1/4 Ruder-Paar: Die Schweizer Ersatzfrau Sofia Meakin ist mit Deutschlands Gold-Medaillengewinner Oliver Zeidler zusammen.

Selbst der Grösste hat Olympia nicht nur sportlich in guter Erinnerung, sondern auch privat: Roger Federer lernte seine Frau Mirka, damals noch mit Nachname Vavrinec und als Tennisspielerin olympisch, an den Spielen von Sydney 2000 kennen und lieben. Ob auch in Paris 2024 die Liebe im Schweizer Lager einschlägt? Ganz bestimmt.

Andere Paare wie Reiter Martin Fuchs und die australische Dressurreiterin Simone Pearce sind bereits als privates Tandem nach Paris gereist. Wie auch unzählige weitere, die sich im Spitzensport-Kosmos kennen und lieben gelernt haben.

Ebenfalls ein Reiterpaar, hier aber beim Vielseitigkeitsreiten, bilden die Österreicherin Lea Siegl und der Schweizer Felix Vogg. Beide hatten sich für Paris qualifiziert, doch weil Siegls Pferd den Gesundheitscheck nicht bestand, konnte sie gar nicht erst antreten.

Es funkt auch über die Schweizer Grenzen

Auch im Wassersport funkts immer wieder. Der Schweizer Segler Sébastien Schneiter, zusammen mit Teampartner Arno del Planta auf Rang 6 im 49er-Skiff, ist seit über sechs Jahren mit der österreichischen Windsurferin Lorena Abicht zusammen.

Im Schweizer Ruder-Aufgebot gibts gleich zwei Paare. Célia Dupré und Tim Roth sind privat wie auch Lisa Lötscher und Kai Schätzle auf einer Wellenlänge. Die Schweizer Ruder-Ersatzfrau Sofia Meakin ist ausserdem mit dem deutschen Gold-Medaillengewinner Oliver Zeidler liiert.

Dass auch im BMX-Rennsport Männer und Frauen am selben Orten starten, zeigt sich beim Schweizer Simon Marquardt, der mit der Kolumbianerin Gabriela Bolle zusammen ist.

Auch Kinder sind schon dabei

Und international? Da bilden in der Leichtathletik die Jamaikanerin Junelle Bromfield und Sprint-Superstar Noah Lyles ein Tartanbahn-Traumpaar.

Im Tennis sind Elina Switolina und Gaël Monfils verheiratet und haben mittlerweile auch ein gemeinsames Kind. Ebenfalls Tennis: die Britin Katie Boulter und der Australier Alex De Minaur. Im Judo sind Gabriella Willems aus Belgien und Christian Parlati aus Italien zusammen. Im Fechten fanden sich im US-Team Lee Kiefer und Gerek Meinhardt.

Auch Seglerin Lara Vadlau aus Österreich und Deutschlands Fussballerin Lea Schüller nehmen als Paar an Olympia teil – und haben grosses Glück, dass die DFB-Elf gleich zwei Spiele in Marseille austrägt, wo die Segelwettbewerbe stattfinden.