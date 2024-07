vor 21 Minuten

4:6, 1:1

Wie bitter für Stan! Bei Einstand springt eineigentlich einfacher Passierball von der Netzkante ins Aus. Daher wird es nichts mit einem Breakball.

Der Reihe nach: Popyrin spielt einen einfachen Volley ins Out: 0:15. Den zweiten Punkt holt der Australier souverän.

Doch auch den dritten vergibt Popyrin mit einem Volley-Fehler. Dank des Aufschlags schafft er es auf 30:30 auszugleichen und auf 40:30 zu stellen.

In den Ballwechseln ist Stan aber besser – er zwingt Popyrin so in ein langes Game. Obwohl Popyrin noch einen dritten unerzwungenen Volley-Fehler spielt. schafft er es, auf 1:1 auszugleichen.