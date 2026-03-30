Roger Schnegg wird Swiss Olympic voraussichtlich per Ende Jahr verlassen. Der Direktor hat seinen Rücktritt eingereicht, eine Nachfolge ist noch nicht bekannt.

Roger Schnegg, Direktor von Swiss Olympic, verlässt den Dachverband auf eigenen Wunsch, das schreibt Swiss Olympic in einer Mitteilung am Montag. Schnegg habe den Wunsch auf Veränderung geäussert und seinen Rücktritt eingereicht: «Dieser Gedanke ist seit einiger Zeit in mir gereift. Nach 14 Jahren als Direktor bin ich sicher, dass mir und auch Swiss Olympic eine Veränderung guttut», wird der scheidende Direktor in der Meldung zitiert.

Schnegg, der seit 2012 als Direktor amtet, wird Swiss Olympic voraussichtlich Ende Jahr verlassen. «Roger Schnegg hat mich seit meinem Amtsantritt ausgezeichnet unterstützt. Er hat sein Knowhow und sein nationales und internationales Netzwerk im Sport mit mir geteilt, so dass ich mich rasch in die verschiedenen Themen und Dossiers einarbeiten konnte. Das war ideal für mich», sagt Swiss-Olympic-Präsidentin Ruth Metzler-Arnold. Die Besetzung der Nachfolge von Roger Schnegg wird Swiss Olympic unverzüglich angehen.