1/4 Dany Brand darf nicht nach Paris nachrücken.

«Angeblich sind zu viele Leichtathleten vor Ort im olympischen Dorf, es gibt ‹keinen Platz› mehr für mich.» Mit diesen Worten lässt der Schweizer 400-Meter-Hürdenläufer Dany Brand (28) am sechsten Tag an Olympia aufhorchen.

Eigentlich hätte der Schweizer, der als Nummer 41 im «Road to Paris»-Ranking den Sprung nach Paris nicht geschafft hat, auf die 40 Startplätze für die olympischen Spiele nachrücken können. Der Grund: Der verletzte Franzose Ludvy Valliant (29), der im Ranking vor ihm platziert ist, startet nicht und wurde abgemeldet, in der offiziellen Olympia-Startliste stehen jedenfalls nun nur 39 Namen. Doch Brand darf trotzdem nicht teilnehmen.

Brand kämpft weiter

Diese Woche haben sich auch Swiss Olympic und Swiss Athletics eingeschaltet. Doch bisher passierte nichts, Brand geht für den erhofften Last-Minute-Start am Montag im Stade France die Zeit aus. «Dass das Organisationskomitee meine Teilnahme an den Spielen aktiv verhindert, ist für mich unerklärlich. Das IOC hat World Athletics angewiesen, die Teilnehmerzahl zu reduzieren – auf Kosten von Leuten wie mir», schreibt der Zürcher bei Instagram.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Brand ist nicht der einzige Athlet, der nicht nachrücken darf. Gemäss den Aussagen des Schweizers sind mehrere Sportler davon betroffen, mehrheitlich Leichtathleten. Aufgeben ist für Brand trotz den misslichen Umständen keine Option. Mit der Hilfe seiner Follower versucht er, auf seinen Fall aufmerksam zu machen und es doch noch nach Paris zu schaffen. «Ich werde weiterkämpfen und hoffe weiterhin, am 5. August auf dem nun leeren Platz in Paris zu rennen.» Denn in den fünf Vorlaufserien mit jeweils 8 Läufern wirds eine geben mit nur 7 Athleten am Start.

Auf Blick-Anfrage wollte sich Brand nicht äussern. Auch das IOC schweigt zum Thema. Swiss Athletics hingegen teilt auf Anfrage mit: «Wir haben Verständnis für den Unmut von Dany Brand. Es widerspricht in unseren Augen den Olympischen Werten und der Olympischen Charta, freie Startplätze nicht zu besetzen. Aus diesem Grund sind wir der Ansicht, dass er zum Vorlauf über 400 m Hürden vom 5. August zugelassen werden sollte. Wir hoffen auf eine rasche und positive Antwort des IOC in der Sache.»