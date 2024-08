Nadine Aeberhard (22) ist erstmals bei Olympia dabei. Was ist möglich? Sicher ist: Dass sie überhaupt so weit gekommen ist, ist nicht selbstverständlich.

1/6 Nach einem heftigen Abflug im Sommer 2022 lag Nadine Aeberhard im Spital. Und heute? Startet sie bei Olympia!

Mathias Germann Reporter Sport

Vom Siegerpodest ins Spital. Und das alles innert weniger Stunden. Es ist Anfang August 2022, als BMX-Crack Nadine Aeberhard (22) WM-Silber bei der U23 holt. Zwei Tage später hat sie nichts mehr zu lachen, die Bernerin liegt schwer verletzt im Spital von Nantes (F).

Sie hat sich bei einem heftigen Abflug den sechsten Brustwirbel gebrochen, ein Loch im Kinn, die Leber ist gequetscht und in der Lunge hat sie kleine Risse. «Der Helm hat mein Leben gerettet. Ich hatte sehr viel Glück», ist sie heute überzeugt.

«Will meine Chance packen»

Aeberhard durfte nach vier Tagen im Spital nach Hause, die körperliche Wunden heilten in den folgenden Monaten. Die seelischen blieben aber. Wer einmal so abfliegt, riskiert danach nicht sofort wieder alles. Auch dank gezielten Mentaltrainings fand Aeberhard zurück in die Spur – 2023 und 2024 erreichte sie, nun bereits in der Elite unterwegs, jeweils die WM-Halbfinals.

Genau das will sie in Paris auch mindestens schaffen, am 1. August gilt es ernst. «Ich freue mich riesig, erstmals dabei zu sein, und will meine Chance packen», sagt sie. Zu den Medaillenanwärterinnen zählt sie im Vorfeld nicht.