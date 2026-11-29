Blick: Herr Favre, stimmt der Ständerat am Mittwoch den Winterspielen zu, ist die Schweiz praktisch fix Olympia-Land 2038, weil es beim IOC keine andere Kandidatur gibt. Was erwarten Sie von diesem grossen Tag?

Frédéric Favre: Ich erwarte, dass der Ständerat dem Nationalrat und seiner eigenen Kommission folgt. Nachdem rund 70 Prozent des Nationalrats zugestimmt haben, kann ich mir eine Kehrtwende in der kleinen Kammer nicht vorstellen.

Was, wenn der Ständerat den Bundesbeitrag von 200 Millionen trotzdem ablehnt?

Wenn der erforderliche Bundesentscheid nicht rechtskräftig wird, kann das Projekt in seiner derzeitigen Form nicht weiterverfolgt werden. Die Situation würde dann von den Mitgliedsverbänden unseres Vereins «Switzerland 2038» analysiert, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden.

Und bei einem Ja lassen Sie dann die Korken knallen?

Wir arbeiten seit mehr als drei Jahren daran und freuen uns über jedes Ja. Damit hätten wir die nationale politische Unterstützung. Das ist aber nur ein grosses Stück des Puzzles. Anstossen werden wir erst, wenn uns das IOC an seiner Session in Punta Cana (vom 29. April bis 1. Mai 2027, d. Red.) den Zuschlag erteilt.

Frédéric Favre persönlich Der Walliser holte im Karate fünf Schweizer Meistertitel. Zudem war er 15 Jahre lang Eishockey-Schiri und leitete Partien bis hinauf in die Nationalliga A. Der 47-Jährige hat in Betriebswirtschaft promoviert und war Personalchef der Migros Wallis, bevor er 2017 für die FDP in den Walliser Staatsrat einzog. Acht Jahre lang leitete er dort das Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport. Er war Vizepräsident der Olympiakandidatur Sion 2026 und ist seit Mai 2025 CEO von Switzerland 2038. Favre ist verheiratet, Vater von vier Kindern und lebt in Vétroz VS. Der Walliser holte im Karate fünf Schweizer Meistertitel. Zudem war er 15 Jahre lang Eishockey-Schiri und leitete Partien bis hinauf in die Nationalliga A. Der 47-Jährige hat in Betriebswirtschaft promoviert und war Personalchef der Migros Wallis, bevor er 2017 für die FDP in den Walliser Staatsrat einzog. Acht Jahre lang leitete er dort das Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport. Er war Vizepräsident der Olympiakandidatur Sion 2026 und ist seit Mai 2025 CEO von Switzerland 2038. Favre ist verheiratet, Vater von vier Kindern und lebt in Vétroz VS. Mehr

Welche Puzzleteile fehlen noch?

Bei den Wettkampfanlagen, den Hotelzimmern und einigen «Fahnenträgern» aus der Privatwirtschaft (für die Defizitgarantie, d. Red.) fehlen aktuell noch Zusagen.

Die Kandidatur könnte also an fehlenden Hotelzimmern scheitern?

Stand jetzt haben wir rund 70 Prozent aller nötigen Zimmer. Insgesamt brauchen wir 27’000. Wenn wir diese nicht bekommen, wird es schwierig, dass die Spiele in die Schweiz kommen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir die Zusagen bis Februar vorlegen können.

Bei den Nutzungsvereinbarungen für die Wettkampfanlagen seien Sie bei 90 Prozent. Wo fehlen die restlichen 10?

Die Details behalten wir vorerst für uns, weil wir noch Zeit brauchen, um die Vereinbarungen abzuschliessen. Von keiner Region haben wir bisher ein Nein bekommen. Aber es ist auch nicht einfach, sich für die Nutzung einer Anlage zehn Jahre im Voraus verbindlich festzulegen.

Und dann dürfte das IOC wohl auch noch ein Wörtchen mitreden.

Das ist so. Ob es reicht, entscheidet das IOC. Es könnte zum Beispiel sagen, dass ihm das Vertrauen in das Gesamtprojekt fehlt. Bis jetzt höre ich aber das Gegenteil. Man sagt uns, wir hätten gut gearbeitet, und das IOC habe noch nie ein so detailliertes Dossier als Entscheidungsgrundlage gesehen.

Wie können Sie sich dagegen absichern, dass das IOC am Ende alles kippt?

Über 80 Prozent unserer Aufgaben haben wir erledigt. Wenn wir auch die übrigen Punkte erfüllen, bin ich überzeugt, dass das IOC diese Spiele will. Ich sehe keine weitere Forderung, die uns grosse Schwierigkeiten bereiten sollte.

Neuartiges Finanzmodell Für die Spiele 2038 wird mit einem Budget von 2,2 Mia. Franken gerechnet. Rund 1,8 Mia. Franken sollen durch private Mittel sowie Einnahmen aus dem Verkauf von TV-Rechten und Tickets finanziert werden. Neben den erhofften 200 Mio. vom Bund (siehe Interview) sollen weitere 200 Mio. von den Austragungsgemeinden und -kantonen kommen – darüber hinaus sollen keine weiteren staatlichen Gelder fliessen. Die zusätzliche Defizitgarantie von 200 Mio. Franken übernehmen Privatpersonen und Firmen wie On und Sunrise. Ein solches Modell gab es noch nie. Für die Spiele 2038 wird mit einem Budget von 2,2 Mia. Franken gerechnet. Rund 1,8 Mia. Franken sollen durch private Mittel sowie Einnahmen aus dem Verkauf von TV-Rechten und Tickets finanziert werden. Neben den erhofften 200 Mio. vom Bund (siehe Interview) sollen weitere 200 Mio. von den Austragungsgemeinden und -kantonen kommen – darüber hinaus sollen keine weiteren staatlichen Gelder fliessen. Die zusätzliche Defizitgarantie von 200 Mio. Franken übernehmen Privatpersonen und Firmen wie On und Sunrise. Ein solches Modell gab es noch nie. Mehr

Die Schweiz will die Wettkämpfe auf viele Orte verteilen. Dieses dezentrale Konzept ist in Mailand-Cortina gescheitert. Vielen fehlte der olympische Geist, dazu kam ein Defizit. Warum halten Sie an diesem Modell fest?

Ich sehe das etwas anders. Es gab auch viele Athletinnen und Athleten, die mit ihren Erfahrungen zufrieden sind. Aber ja, an manchen Orten war es ein Nachteil, dass sie nicht alle beisammen waren. Daraus können wir lernen. Bei der Budgetüberschreitung spielten aus meiner Sicht auch Bauprojekte und öffentliche Beiträge eine Rolle.

Die «NZZ» schlägt vor, Neubauten allein für Olympia vertraglich auszuschliessen.

Wir verpflichten uns im Vertrag, die Spiele so durchzuführen, wie sie im Dossier stehen. Das IOC kann uns etwa daran festhalten, wo Eishockey gespielt wird. Der Wunsch nach einer neuen Metro, einem Stadion oder einer Bobbahn geht jeweils von den Gastgebern aus. Das ist nicht unsere Strategie. Wir möchten die bestehenden Anlagen nutzen.

Aber reichen diese denn aus? Ist Eisschnelllauf in der Genfer Palexpo-Halle olympiawürdig?

Die Palexpo ist aus unserer Sicht schlicht der einzige Ort in der Schweiz, an dem eine solche 400-Meter-Bahn möglich ist. Und auch da fehlen uns noch anderthalb Meter. Wir müssen den Bereich für die Schiedsrichter noch etwas verkleinern.

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Und wenn das in Genf nicht klappt?

Wir haben bereits eine Offerte aus dem Ausland. Sowohl beim Eisschnelllauf als auch bei der Bobbahn ist das Ausland der Plan B.

Wer entscheidet in diesen Destinationen über die Beiträge? Gibt es überall eine Volksabstimmung?

Das hängt von den Regeln vor Ort und von der Höhe des Beitrags ab. In St. Moritz und Engelberg wird es sicher eine Abstimmung geben, in den Städten ist das etwas anders. Bis Ende März 2028 erwarten wir von den Austragungsorten rechtskräftige Entscheide.

Ist man genug flexibel, das ganze Konzept umzustellen, wenn einer dieser Orte Nein sagt?

Ja, wir können den Plan anpassen. Einige Städte und Kantone bedauern es sogar, dass sie bisher nicht dabei sind. Basel zum Beispiel oder Freiburg. Wenn irgendwo Widerstand herrscht, können wir also auf eine andere Stadt zugehen.

Viele in der Bevölkerung fragen sich: Warum braucht die Schweiz überhaupt Olympische Spiele? Wir hätten schon genug Tourismus und Zuwanderung.

Die Schweiz wird sich durch die Spiele nicht verändern. Es entsteht nicht einfach ein Boom, wenn man die Spiele hatte. Ja, die Austragungsorte machen unmittelbar Umsatz und werden bekannter, aber es kommen nicht plötzlich mehr Gäste aus Asien nach Zürich, bloss weil dort der Eishockeyfinal war. Für mich geht es vor allem darum, in diesem Land über zehn Jahre Menschen aus allen Generationen für ein gemeinsames Projekt zusammenzubringen.

Dafür könnte man auch Schweizer Meisterschaften veranstalten.

Könnte man. Aber ich finde es heuchlerisch, wenn wir nach Pyeongchang fliegen, um Olympia zu schauen, uns als Sportnation bezeichnen und dann sagen: «Bei uns bitte nicht.» Wir gehören zu den führenden Wintersportnationen. Da müssen wir auch Verantwortung übernehmen, und das tun wir, indem wir ein neues Modell schaffen, auf bestehende Anlagen setzen und ohne die Gefahr eines Defizits der öffentlichen Hand.

Wie sind die Leute in Ihrem privaten Umfeld eingestellt?

Ich kenne viele, die dafür sind, und einige, die dagegen sind. Oft sprechen sie dann von Gigantismus oder den Steuergeldern. Wenn ich das Modell erkläre, höre ich manches Nein dann nicht mehr. Man erreicht nie 100 Prozent. Aber das passt ja gut, denn für 100 Prozent hätte es in der Eishalle ohnehin keinen Platz (lacht).