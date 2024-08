1/7 Audrey Gogniat freut sich auf ihre Wetteinlösung – es geht ordentlich in die Höhe.

Marco Pescio Reporter Sport

Sie hat die Schweiz mit der ersten Medaille an diesen Sommerspielen erlöst – und dachte unmittelbar danach direkt an die Blick-Medaillenwette: Sportschützin Audrey Gogniat (21) rief nach ihrem Bronze-Coup mit dem Luftgewehr über 10 m: «Ich habe einen Flug mit dem Gleitschirm gewonnen!» Nun, sie hat sich quasi selbst beschenkt – denn das luftige Abenteuer war ihr Wetteinsatz vor Paris. Schön, dass sie sich nun tatsächlich auch darüber freut.

Ob das auch Roman Mityukov (24) tut? Der Schwimmer, der über 200 m Rücken ebenfalls den dritten Platz erreichte, hat nach der Blick-Wette nun einen Besuch beim Coiffeur auf der Agenda. Denn der Mann mit der hellen, braunen Haarpracht versprach: «Bei einer Medaille würde ich mir die Haare platinblond färben.»

Und dann gibt es da auch noch eine dritte Athletin, die liefern muss. Es ist die einzige Schweizer Goldgewinnerin dieser Spiele. Chiara Leone (26), auch sie Sportschützin und Siegerin im Dreistellungskampf über 50 m, wird körperlich arg gefordert sein, wenn sie die Wette einlöst. Sie steht vor dem «ersten Triathlon» ihres Lebens.

Kein Velo-Ausflug zu Blick, kein Armee-Jet

Schade finden wir derweil, dass gewisse andere Medaillenwetten leider verfallen. Jene von BMX-Crack Cédric Butti (25) etwa, der sich bei Edelmetall eine Olympia-Erinnerung hätte tätowieren lassen. Oder jene von Ruderin Célia Dupré (22), die mit dem Velo von der Blick-Redaktion in Zürich bis zur Blick-Redaktion in Lausanne gefahren wäre. Besonders bitter: Beide landeten am Ende auf Rang vier…

Auch gerne gesehen hätten wir, wie Sportschützin Nina Christen (30) – mittlerweile leidenschaftliche Heli-Pilotin – versucht hätte, die Geschwindigkeit eines Armee-Jets zu erfahren. Na ja, vielleicht das nächste Mal!