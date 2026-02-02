Tampa Bay bezwingt die Boston Bruins nach 1:5-Rückstand mit 6:5 nach Penaltyschiessen. Eine solche Aufholjagd ist Mosers Team in der Klub-Geschichte noch nie gelungen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Tampa Bay Lightning siegen in der NHL nach grosser Aufholjagd ein weiteres Mal. Das Team mit Janis Moser bezwingt die Boston Bruins zuhause 6:5 nach Penaltyschiessen.

Es ist ein verrücktes Spiel, dieses zweite Duell in der laufenden Saison. Den ersten Vergleich haben die Lightning Mitte Oktober in Boston 4:3 für sich entschieden. Es war im Frühest-Stadium der Saison für die Bruins nach drei Siegen die erste Niederlage, auf die fünf weitere verlorene Spiele hintereinander folgten.

Nun sehen sich die Bruins auf gutem Weg, sich für jene Niederlage zu revanchieren. Mitte des zweiten Drittels führen die Gäste 5:1. Die Lightning scheinen in ihrem derzeitigen Hoch etwas eingebremst. Doch es soll anders kommen, die Equipe aus Florida soll etwas schaffen, was ihr in ihrer Geschichte noch nie gelungen ist.

Noch im mittleren Abschnitt vermag Tampa Bay mit drei Toren in Überzahl auf 4:5 zu verkürzen, Nikita Kutscherow, der Topskorer der Mannschaft, gleicht nach 52 Minuten aus. Der Russe hat sich zuvor bereits als dreifacher Vorbereiter hervorgetan. Nach torloser Verlängerung trifft schliesslich der Amerikaner Jake Guentzel als einziger der sechs Akteure. Der Seeländer Janis Moser, der an keinem der fünf Tore in der regulären Spielzeit beteiligt ist, steht mit einer Einsatzzeit von gut 24 Minuten am zweitlängsten aller Verteidiger auf dem Eis.

Fiala verliert gegen Hurricanes

Der Sieg gegen die ebenfalls formstarken Bruins, die zehn ihrer zwölf vorangegangenen Spiele gewonnen haben, ist der dritte in Folge der Lightning. Dank Erfolg Nummer 17 aus den letzten 19 Partien verteidigen sie ihre Führungsposition in der Rangliste der Eastern Conference erfolgreich.

Punktgleich mit den Lightning stehen, mit zwei Spielen mehr allerdings, die Carolina Hurricanes da. Das Teams aus Raleigh, North Carolina, bezwingt in der Nacht auf Montag die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala im heimischen Stadion 3:2 nach Verlängerung.

Bei der 3:4-Niederlage der Vegas Golden Knights gegen die Anaheim Ducks kommt der Schweizer Goalie Akira Schmid nicht zum Einsatz.