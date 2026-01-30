Hischier lässt Josi beim entscheidenden Tor alt aussehen

Der Devils-Captain sprintet in der Verlängerung übers halbe Feld und erzielt das Siegtor. Niederreiter bleibt ohne Skorerpunkt und verliert das andere Schweizer Duell mit Moser.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach zwei Niederlagen kehren die New Jersey Devils wieder zum Erfolg zurück. Matchwinner beim 3:2-Sieg gegen die Nashville Predators ist Nico Hischier, der in der Verlängerung trifft.

Nach gut 40 Sekunden in der Overtime fasst sich Hischier ein Herz und trifft mit einem Slapshot in die entfernte Torecke. Der Captain der Devils geniesst dabei viel Zeit, da Gegenspieler Roman Josi ihn zu spät unter Druck setzt. Mit seinem bereits achten Overtime-Tor für die Devils sorgt Hischier dafür, dass sein Team nach zweimaligem Rückstand doch noch als Sieger vom Eis geht. Für die Predators hingegen ist es bereits die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen.

«Ich habe meine Chance genutzt, es war ein riskantes Spiel», sagt Hischier nach der Partie zu seinem matchentscheidenden Tor. Und fügt an: «Zum Glück ging der Puck rein. Wenn nicht, wäre der Trainer wohl alles andere als zufrieden gewesen.»

Mosers Jets verteidigen Spitzenposition

Zu einem weiteren Schweizer Duell kommt es in Tampa, wo die Lightning mit Janis Moser die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter empfangen. Das Heimteam setzt sich dabei klar mit 4:1 durch und verteidigt seine Spitzenposition in der Eastern Conference. Während Moser beim ersten Treffer des Spiels einen Assist beisteuert, bleibt Niederreiter ohne Skorerpunkt. Der nächste, den er sich gutschreiben lässt, ist sein 500. in der NHL.

Ebenfalls einen Assist verbucht Kevin Fiala, doch seine Los Angeles Kings müssen sich bei den Buffalo Sabres deutlich 1:4 geschlagen geben. Nach zuletzt drei Siegen ist es für die Kalifornier der nächste Rückschlag. Sie liegen derzeit knapp ausserhalb der Playoff-Plätze.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten