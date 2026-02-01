Preds jubeln dank Josis Jubiläumstreffer

Der Berner erzielt Tor Nummer 200 – so oft traf noch kein Verteidiger für Nashville. Mit Timo Meier netzt ein weiterer Schweizer ein, allerdings verlieren die Devils trotzdem.

Roman Josi gelingt in der NHL Entscheidendes. Der Captain von Nashville sichert den Predators den Sieg gegen die New York Islanders, indem er sein 200. Tor in der regulären Saison erzielt. Pius Suter und Philipp Kurashev kehren nach langer Verletzungspause zurück.

Nach einem 0:2-Rückstand nach 5:57 Minuten und einem 2:3-Rückstand in der 28. Minute drehen die Predators das Spiel in New York, insbesondere dank eines Doppelpacks von Filip Forsberg, der zum besten Spieler der Partie gewählt wird. Der zweite Stern geht an Roman Josi, der in der 10. Minute den Treffer zum 1:2 des Schweden vorbereitet und dann selbst das 4:3 erzielt.

Der Berner entscheidet das Spiel 1:14 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit mit einem Handgelenkschuss. Es ist sein 10. Treffer in dieser Saison (insgesamt 33 Punkte) und sein 200. in 1004 Spielen der regulären Saison. Damit schreibt er Geschichte. Noch nie zuvor hat ein Verteidiger der Predators so viele Tore erzielt. Das Team kehrt nach zuvor drei Niederlagen in Folge auf die Siegerstrasse zurück.

Ein zweiter Schweizer trifft in der Nacht auf Sonntag ins Netz, allerdings ohne Wert. Timo Meier erzielt das einzige Tor der New Jersey Devils, die in Ottawa mit 1:4 unterliegen, und beendet damit seine persönliche Durststrecke von sechs Spielen.

Suter und Kurashev mit Comeback

Der Abend ist für die Schweizer auch durch die Rückkehr von Pius Suter und Philipp Kurashev geprägt. Der Zürcher Center von St. Louis, der seit dem 27. Dezember (15 verpasste Spiele) wegen einer Knöchelverletzung nicht mehr gespielt hat, verbucht sogar einen Assist. Die Blues verlieren gegen die Columbus Blue Jackets aber 3:5.

Philipp Kurashev bleibt hingegen bei seinem ersten Einsatz seit dem 13. Dezember ohne Torerfolg. Der Berner, der für San Jose spielt und 19 Spiele verpasst hat, muss ebenfalls eine Niederlage hinnehmen. Die Sharks unterliegen Calgary 2:3.

