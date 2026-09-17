Travis Kelce ist in der NFL ein Star. Seit diesem Sommer ist der Football-Spieler zudem mit Pop-Sternchen Taylor Swift verheiratet. Und wie jetzt bekannt wird, ist er auch Opfer eines grossen Finanz-Betrugs.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft NFL-Star Travis Kelce als Opfer eines 35-Millionen-Dollar-Betrugs genannt

Drahtzieher Siddharth Jawahar muss 31,35 Millionen Dollar zurückzahlen

64 Opfer betroffen, 99 Prozent der Gelder in eine Anlage investiert

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Auf dem Football-Feld macht Travis Kelce auch im Alter von 36 Jahren kaum jemand etwas vor. Bei Geld-Geschäften offenbar schon.

Der NFL-Star, der seit diesem Sommer offiziell mit Pop-Königin Taylor Swift (36) verheiratet ist, wurde nämlich Opfer eines millionenschweren Anlagebetrugs. Insgesamt sollen gemäss Justiz mehr als 35 Millionen Dollar veruntreut worden sein. Ein Teil davon gehörte Travis Kelce.

Übers Ohr gehauen wurden Kelce und weitere Opfer vom nun verurteilten Finanzberater Siddharth Jawahar (38). Dieser ist Mitbegründer und geschäftsführender Partner des in Texas ansässigen Unternehmens Swiftarc Capital. Darüber betrieb er auch eine Betrugsmasche mittels Schneeballsystem. Jawahar täuschte seine Kunden, indem er vorgab, ihr Geld investiert zu haben, obwohl dies nie geschah

Geld ging für Privatjets und Hotels drauf

Wie die Gerichtsverhandlungen offenbarten, investierte Jawahar praktisch alles Geld der Geschädigten in eine Anlage in Pakistan. Als der Wert der Anlage sank, verschwieg der Investor die Verluste. Stattdessen wurde Geld neuer Anleger dafür verwendet, um Verluste zu vertuschen – und um sich Jawahar einen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren. Die Rede ist von Privatjets, teueren Hotels, Wohnungen und exklusiven Klubs.

Kelce scheint schon längere Zeit in die Geschäfte von Jawahar investiert zu haben. Ein Forbes-Bericht von 2021 nennt Kelce als Beteiligter im Swiftarc Venture Labs Fund.

Jawahar selbst bekannte sich im Januar 2026 in drei Fällen von Überweisungsbetrug schuldig. Laut US-Justizministerium habe er später zudem versucht, einen Zeugen zu beeinflussen und Beweise auf einem Smartphone verschwinden zu lassen.