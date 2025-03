Zürcherin Tina Hausmann fährt ein zweites Jahr in der F1 Academy. Die Rennfahrerin, die bereits vor ihrem Führerschein mit 240 km/h auf Grand-Prix-Strecken fuhr, startet dieses Wochenende in China in die neue Saison.

1/10 Tina Hausmann: Die Rennfahrerin aus Zürich startet in China ihr zweites Jahr in der Frauen-Rennserie F1 Academy. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Tina Hausmann fährt zweites Jahr in der F1 Academy für Aston Martin

Sie erhält Fahrtipps von Fernando Alonso und nutzt F1-Simulator in Silverstone

18-jährige Zürcherin erreichte im Debütjahr Gesamtrang 10 in der Frauen-Serie Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Sie fuhr letztes Jahr schon im Rahmenprogramm der Formel-1-Rennen mit, als sie noch nicht einmal den Führerschein hatte: Tina Hausmann (18) aus Küsnacht ZH. Mittlerweile besitzt die Rennfahrerin das «Billett» für den Strassenverkehr – jetzt darf die Frau, die schon vor dem 18. Geburtstag mit rund 240 km/h auf den Grand-Prix-Pisten herumraste, also auch mit 30 km/h durch Zürich cruisen.

Und: Hausmann hat kurz vor dem Saisonstart dieses Wochenende in China auch wieder grünes Licht bekommen, ein zweites Jahr in der F1 Academy zu fahren. F1 Academy? Das ist die Frauen-Rennserie mit Formel-4-Autos, die seit 2023 im Rahmenprogramm einiger Formel-1-GPs ausgetragen wird. «Eigentlich möchte ich gegen die Besten fahren, egal ob Männer oder Frauen», sagt Hausmann, «aber in der F1 Academy ist das Niveau sehr hoch.»

Streckentipps von F1-Star Fernando Alonso

Für die Zürcherin soll es 2025 Richtung Podest gehen. Im Debütjahr blieb Hausmann ohne Top-3-Rang, sie landete auf Gesamtrang 10. «Es war keine einfache Saison. Aber sie war von Anfang an als Lernjahr deklariert», schildert sie.

Die Plattform ist für die jungen Frauen gewaltig. Sie dürfen sich bereits im F1-Fahrerlager zeigen und erhalten durch die Zugehörigkeit zu den F1-Rennställen viel Aufmerksamkeit. Hausmann greift nun im zweiten Jahr wieder für Aston Martin an und ist damit dem Team um Super-Veteran Fernando Alonso (43) angegliedert.

Hausmann lacht und sagt: «Ja, Alonso ist eigentlich mein Teamkollege. Wir haben manchmal auch gemeinsame Events. Fernando hat mir auch schon Fahrtipps gegeben, weil wir ja immer auf denselben Strecken wie sie fahren.» Im Aston-Martin-Werk in Silverstone (Gb) durfte die Zürcher Gymnasiastin auch schon den grossen F1-Simulator ausprobieren («eine riesige Ehre!»). Einmal selber in der Formel 1 am Start zu stehen, wird aber wohl ein unerfüllter Wunsch bleiben.

Die Zürcherin lebt im F1-Fahrerlager dennoch ihren grossen Traum. Im Sommer wird sie ihren Schulabschluss machen und dann vorerst voll auf den Rennsport setzen.