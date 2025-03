Formel-1-Legende Eddie Jordan ist tot

1/5 Eddie Jordan ist verstorben. Foto: keystone-sda.ch

Björn Lindroos Redaktor Sport

Trauer in der Formel 1. Eddie Jordan ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Der Ire litt an einer aggressiven Form von Prostatakrebs, die Diagnose machte er im Dezember 2024 öffentlich.

«Eddie ist in den frühen Morgenstunden des 20. März 2025 im Alter von 76 Jahren friedlich im Kreise seiner Familie in Kapstadt verstorben, nachdem er in den vergangenen zwölf Monaten gegen eine aggressive Form von Prostatakrebs gekämpft hatte», heisst es in einer Erklärung der Familie, die britischen Medien vorliegt.

Schumacher debütierte unter ihm

Jordan war einst selbst als Rennfahrer aktiv, war im Cockpit aber selbst nie wirklich erfolgreich. 1990 gründete er schliesslich das Formel-1-Team Jordan Grand Prix, welches von 1991 bis 2005 in der Königsklasse des Motorsports fuhr.

1991 verhalf er einem gewissen Michael Schumacher zu seinem Debüt. Der Deutsche fuhr aber nur ein einziges Rennen für Jordans Team, ehe er zu Benetton wechselte und später siebenmal Weltmeister wurde.

Schillernde Persönlichkeit

Insgesamt feierte Jordan mit seinem Team vier GP-Siege, 2005 wurde das Team schliesslich weiterverkauft. Heute ist das Team als Aston Martin weiter in der Formel 1 aktiv.

Eddie Jordan galt immer als eine der schillerndsten Persönlichkeiten im Rennzirkus und provozierte mit seinen Äusserungen oft und gerne.