Noah Dettwiler erholt sich von den Folgen seines Unfalls Ende Oktober. In einem Instagram-Video bedankt sich der Schweizer Töff-Pilot für die grosse Unterstützung, behält dabei aber ein Geheimnis für sich.

Christian Müller Redaktor Sport

Eineinhalb Monate sind seit Noah Dettwilers Horror-Sturz in Malaysia vergangen. Auch wenn sich der Schweizer Töff-Pilot auf dem Weg der Besserung befindet, hat er den Platz im Moto3-Team SIC58 für nächste Saison abgelehnt.

In einem Instagram-Video wendet sich Dettwiler nun an seine Fans: «Ich wollte euch zeigen, dass es mir gut geht, auch wenn es zur vollen Genesung noch einige Zeit dauert. Mein Dank geht an meine Familie und meine Freundin, die mir in der schwierigen Zeit sehr geholfen haben. Ich möchte mich auf diesem Weg auch bei all meinen Fans für die vielen aufmunternden Nachrichten bedanken.»

Wie es mit ihm weitergeht, verrät der 20-jährige Solothurner noch nicht: «Meine Zukunfts-Pläne werde ich euch so bald wie möglich mitteilen. Bis dahin wünsche ich allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.»