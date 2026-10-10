Noah Dettwiler hat in Vallelunga sein erstes Rennen seit dem schweren Sturz beim GP von Malaysia bestritten. Der 21-jährige Solothurner fuhr auf Rang 15 und holte bei seinem Comeback einen Punkt.

Darum gehts Noah Dettwiler gibt in Vallelunga sein Comeback

Der Solothurner wird nach Startplatz elf 15. und punktet

Nach Malaysia-Sturz wurde er reanimiert

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Noah Dettwiler (21) ist zurück auf dem Töff und holt bei seinem Comeback gleich einen Punkt. Der Solothurner beendet in der italienischen Meisterschaft in der Supersport-Klasse sein erstes Rennen seit dem schweren Unfall vor knapp einem Jahr auf dem 15. Rang in Vallelunga (Italien).

Der frühere Moto3-GP-Pilot startet von Position elf ins Rennen und verliert im Verlauf vier Plätze. Das Resultat ist für den 21-Jährigen allerdings zweitrangig. Viel wichtiger ist, dass er nach fast einem Jahr wieder ein Rennen bestreiten und die Zielflagge sehen kann.

Im Oktober 2025 war Dettwiler beim GP von Malaysia schwer gestürzt. Er musste auf der Strecke wiederbelebt werden und lag danach mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Intensivstation. Seither kämpfte er sich zurück.