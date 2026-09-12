In Misano spitzt sich schon am Samstag der Kampf um die WM-Führung in der MotoGP zu.

Christian Müller Redaktor Sport

Der MotoGP-Sprint von Misano wird zum perfekten Rennen von Marc Marquez (33). Der Ducati-Pilot übernimmt schon beim Start die Führung und gibt diese nicht mehr ab. Mit seinem sechsten Sprintsieg der Saison verkürzt Marquez den Rückstand auf WM-Leader Jorge Martin (28) auf 14 Zähler.

Das Polster könnte am Sonntag noch mehr schrumpfen. Denn beim GP von San Marino startet Martin nur von Platz fünf, Marquez von Position zwei. Die Pole holt Marco Bezzecchi (27) mit einem neuen Streckenrekord.