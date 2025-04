Mountainbikerin besucht mit Freund MXGP Jolanda Neff schaut in Frauenfeld bei Motocross-Star Seewer vorbei

Trotz starken Starts kann sich Jeremy Seewer im 1. Lauf des MXGP-Rennens in Frauenfeld nicht in den Top-5 halten. Das Mountainbike-Paar Jolanda Neff und Luca Shaw schaut sich die Motocross-Action von ganz nahe an.

Publiziert: vor 57 Minuten | Aktualisiert: vor 43 Minuten