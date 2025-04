Darum gehts Am Osterwochenende ist sportlich einiges los

Zur Sache gehts unter anderem im Fussball, Hockey, Schwingen und der Formel 1

Besonders viel Spannung verspricht die 33. Runde der Super League

Vielen steht dank Ostern ein verlängertes Wochenende bevor. Langweilig wirds einem dabei nicht. Wer neben Brunch mit der Familie und Eiersuche etwas Abwechslung braucht, dem sei gesagt: überhaupt kein Problem. Denn im Sport ist trotz Feiertagen so einiges los – hier eine Auswahl.

Karfreitag, 18. April

Eingeläutet wird das Osterwochenende am Karfreitag etwa mit Fussball. In der Challenge League stehen vier Partien auf dem Programm. Unter anderem spielt Aarau zu Hause gegen Vaduz (20.15 Uhr). Kann der aktuell Zweitplatzierte zumindest vorübergehend bis auf einen Punkt an Leader Thun ran rücken? Wer nicht ins Stadion will, kann die Partie auf Blue Zoom schauen. Am anderen Ende der Tabelle will Schaffhausen den Anschluss an Platz 9 wahren. Das Schlusslicht trifft auswärts auf Étoile Carouge (20.15 Uhr). International gibts in Spanien und in Frankreich je eine Partie.

Die Hockey-Nati testet zweimal gegen Frankreich. Foto: keystone-sda.ch

Hält sich dein Interesse am runden Leder in Grenzen, und du bist stattdessen heiss auf Eis? Kein Problem. Die Hockey-Nati der Männer testet am Freitagabend gegen Frankreich (20 Uhr, SRFzwei).

Wessen Herz beim Aufheulen von Motoren höher schlägt, der richtet seinen Blick in Richtung Jeddah. Dort steigen die ersten beiden Trainings für den Formel-1-GP (15.30 Uhr und 19 Uhr). Zudem gibts am Abend auf Blick «Boxen statt Theater» aus Bern im Livestream.

Karsamstag, 19. April

Der Samstag ist kein Feiertag, entsprechend viel läuft auf den Sportplätzen dieser Welt. In der Super League empfängt GC den FC Winterthur zum Kellerduell (18 Uhr), und in den Playoffs der Women's Super League finden drei Viertelfinal-Rückspiele statt, darunter das Duell St. Gallen gegen Zürich (15 Uhr). Auch andernorts rollt der Ball. Nati-Captain Lia Wälti empfängt mit Arsenal das Team aus Lyon zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League (13.30 Uhr). In der Bundesliga gastiert unter anderem Bayern München bei Heidenheim (15.30 Uhr), und das Schweizer Stuttgart-Trio Luca Jaquez, Fabian Rieder und Leonidas Stergiou trifft auf Union Berlin (18.30 Uhr). In England muss Manuel Akanji mit Manchester City bei Everton ran (16 Uhr), Fabian Schärs Newcastle United gastiert bei Aston Villa (18.30 Uhr), und in Frankreich spielen Breel Embolo, Denis Zakaria und Philipp Köhn mit Monaco gegen Strassburg (19 Uhr).

Im Playoff-Final steht der dritte Akt auf dem Programm. Foto: keystone-sda.ch

Im Eishockey stehen gleich mehrere Highlights an. Zum einen spielt die Männer-Nati noch einmal gegen Frankreich (20 Uhr, SRF2). Zum anderen steht der dritte Akt im Playoff-Final zwischen den ZSC Lions und Lausanne auf dem Programm (20 Uhr, TV24). Ausserdem starten in der Nacht auf Sonntag auch in der NHL die Playoffs.

In der Formel 1 findet das Qualifying für den GP Saudi-Arabien (19 Uhr, SRF2) statt. Oder wie wäre es mit einem Tagesausflug nach Hofstetten bei Brienz? Dort findet ab 10 Uhr der Ballenberg-Schwinget statt.

Die Formel 1 – hier Sauber-Pilot Nico Hülkenberg – gastiert über Ostern in Jeddah. Foto: Lukas Gorys

Ostersonntag, 20. April

Auch am Ostersonntag rollt der Ball. Nati-Juwel Sydney Schertenleib spielt mit Barcelona das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Chelsea (18 Uhr). In der Bundesliga stehen gleich mehrere Schweizer im Einsatz. Cédric Zesiger und Augsburg empfangen Frankfurt mit Aurèle Amenda (15.30 Uhr), Gregor Kobel trifft mit Dortmund auf Mönchenglabach mit Nico Elvedi und Jonas Omlin (17.30 Uhr) und für Leverkusen und Granit Xhaka steht das Gastspiel bei St. Pauli (19.30 Uhr) auf dem Programm.

Sydney Schertenleib (l.) und Barcelona spielen in der Champions League. Foto: keystone-sda.ch

In England könnte die Entscheidung um die Meisterschaft fallen. Gewinnt Liverpool gegen Leicester City (17.30 Uhr), können die Reds feiern – sofern Arsenal zuvor gegen Ipswich Town (15 Uhr) ohne Punkte bleibt. In Italien steht ein weiteres Schweizer Duell an. Yann Sommer und Inter reisen nach Bologna zu Michel Aebischer, Remo Freuler und Dan Ndoye (18 Uhr).

In die Pedale treten unter anderem Marc Hirschi und Jan Christen. Die Schweizer Rad-Profis nehmen am Amstel Gold Race teil. Auch Weltmeister Tadej Pogacar und Olympiasieger Remco Evenepoel werden am Start stehen. Auf dem Eis gehts ebenfalls zur Sache. Bei der Hockey-WM der Frauen werden die Medaillen verteilt. Nachmittags findet das Bronze-Spiel (14 Uhr) statt, und am Abend (18 Uhr) gehts dann um Gold. Zudem heulen in Jeddah die Motoren, der GP Saudi-Arabien beginnt um 19 Uhr (SRF2).

Marc Hirschi nimmt am Amstel Gold Race teil. Foto: Getty Images

Ostermontag, 21. April

Zum Abschluss des Osterwochenendes gibts eine weitere Ladung Super League. Ab 16.30 Uhr finden fünf Partien parallel statt. Kann der FCZ seinen Platz über dem Strich verteidigen? Die Zürcher müssen auswärts bei YB ran. Gleichzeitig steht auch Challenge-League-Leader Thun gegen Wil im Einsatz. Daneben wird auch in Italien, England und Spanien gekickt.

Für Steven Zuber und den FC Zürich gehts um den Platz über dem Strich. Foto: keystone-sda.ch

Das Alternativprogramm ist vielfältig. So findet in Zäziwil mit dem Frühjahrsschwinget ein weiteres Regionalfest statt, und in Frauenfeld der Motocross-GP (live auf SRFzwei). Zudem fällt in der Schweizer Handball-Liga der Startschuss zu den Playoff-Halbfinals (Kadetten gegen GC und Kriens gegen Bern), die U18-Hockey-Nati spielt gegen die Slowakei (20 Uhr), und Leichtathletik-Fans können sich auf den Boston-Marathon freuen.

Am Abend könnte es dann noch einmal Schweizer Ski-Jubel geben. In Madrid werden die Laureus Sports Awards verliehen. Lara Gut-Behrami ist in der Kategorie Comeback des Jahres nominiert. Die Tessinerin wird, wie sie kürzlich verriet, live vor Ort sein. In der Kategorie beste Sportsperson mit Behinderung ist mit Catherine Debrunner eine weitere Schweizerin nominiert.

Wird Lara Gut-Behrami mit dem Laureus Award ausgezeichnet? Foto: keystone-sda.ch