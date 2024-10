Gute Nachrichten von Dominique Aegerter. Foto: Waldemar Da Rin/freshfocus 1/2

Kurz zusammengefasst Dominique Aegerter verlängert Vertrag mit Yamaha bis 2025

Virusinfektion und schwerer Sturz prägten seine Saison

Dominique Aegerter (34) hat seine Zukunft geklärt. Wie er mitteilt, hat er seinen Vertrag mit Yamaha für die Superbike-Weltmeisterschaft 2025 verlängert. Damit ist vor dem Saisonfinal vom kommenden Wochenende in Jerez (Sp) klar, dass er ein drittes Jahr Mitglied des italienischen GRT-Yamaha-Teams ist.

Aegerter zeigt sich überglücklich über den Entscheid. «Damit ist mein Verbleib in der Superbike-Weltmeisterschaft fixiert, was immer mein Ziel war», sagt er in der entsprechenden Medienmitteilung. Für den Berner ist das Ganze das Happy End einer verkorksten Saison.

Zu Beginn kämpfte er mit einer Virusinfektion, von der er sich nur langsam erholte. Im August stürzte er im Training schwer. Er brach sich mehrere Rippen und verletzte sich an der Schulter. Aegerter musste operiert werden und verpasste vier Rennen. Auch deswegen ist es für ihn alles andere als selbstverständlich, dass sein Vertrag verlängert wurde. Er ist hochmotiviert und meint: «Mein Plan ist es nun, wieder ein starker Fahrer zu werden und konstant unter die ersten Sechs zu kommen.»