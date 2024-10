Aegerter bei Comeback in den Top 15

Dominique Aegerter ist zurück auf der Rennstrecke. In Estoril fährt der Berner in die Top 15.

Aegerter fährt in Estoril wieder Rennen. Foto: Getty Images 1/2

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eineinhalb Monate nach seinem Trainingssturz ist Dominique Aegerter mit einem 14. Platz in die Superbike-WM zurückgekehrt. Beim ersten von zwei Rennen in Estoril verlor der Berner Yamaha-Fahrer 34,8 Sekunden auf den Seriensieger Toprak Razgatlioglu, aber nicht einmal vier Sekunden auf die Top Ten.

Diese hatte Aegerter bei seinem letzten Rennwochenende zweimal erreicht, ehe er wegen Rippenbrüchen und einer Schulterverletzung sechs Läufe verpasste. Nach einem zweiten Rennen am Sonntag in Estoril geht die Superbike-Saison in einer Woche in Jerez zu Ende.