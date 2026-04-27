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Rennsport: Hitziges Speedway-Duell: Streit und Schlägerei
Duell eskaliert
Prügelei auf der Piste – Rennfahrer lassen Fäuste sprechen
Spannung beim Speedway-Knockout-Cup in Leicester! Josh Pickering und Kyle Howarth geraten nach einem harten Duell aneinander. Der Streit endet in einer Schlägerei.
Publiziert: 20:13 Uhr
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