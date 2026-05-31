WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi triumphiert beim Heim-GP in Mugello und beschert Aprilia den ersten Heimsieg. Hinter ihm fahren Jorge Martin und Francesco Bagnaia aufs Podest. Marc Marquez belegt bei seinem Comeback den siebten Rang.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Italienischer Jubel beim MotoGP von Italien: Marco Bezzecchi (37) beschert Hersteller Aprilia den ersten Heimsieg in Mugello. Der WM-Leader holt auf der siebten WM-Station seinen bereits vierten Saisonsieg und kommt vor seinem spanischen Teamkollegen Jorge Martin (28) ins Ziel. Mit Francesco Bagnaia (29) hat es ein weiterer Italiener aufs Podest geschafft.

Derweil wird Marc Márquez (33) bei seinem Comeback nach der Doppel-OP Siebter – er war Anfang Mai im Sprintrennen von Le Mans heftig gestürzt und fiel daraufhin aus.

Bezzecchi baut Vorsprung aus

Durch diesen Erfolg vergrössert Bezzecchi sein Polster an der WM-Spitze und klettert von 148 auf 173 Punkte. Er führt damit das Klassement mit 17 Punkten Vorsprung an – Martin liegt neu bei 156 Zählern.