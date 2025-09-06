1/2
Marc Marquez fährt beim Sprintrennen in Barcelona zum nächsten Sieg.
Marc Marquez kommt beim GP Katalonien im Sprint zum nächsten Sieg. Der spanische Saison-Dominator der MotoGP profitiert in Barcelona von einem Sturz seines jüngeren Bruders Alex. Dieser ist drei Runden vor Schluss auf dem sicheren Weg zum Sieg, als er mit 1,5 Sekunden Vorsprung in einer Kurve wegrutscht und stürzt.
Hinter Alex Marquez, der womöglich bereits am kommenden Wochenende in San Marino seinen siebten WM-Titel in der Königsklasse perfekt machen kann, klassiert sich überraschend der Franzose Fabio Quartararo auf Yamaha. Der 3. Platz geht an den Italiener Fabio Di Giannantonio, der wie die Brüder Marquez auf einer Ducati fährt.
