Marc Marquez auf seiner Ducati feiert in Katar an der vierten Station der Saison bereits den dritten Sieg über die volle Distanz. Der Spanier gewinnt den GP von Katar in Lusail.

Marc Marquez fährt der Konkurrenz in Katar erneut davon. Foto: NOUSHAD THEKKAYIL

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Marc Marquez, der 2025 zusätzlich alle vier am Samstag ausgetragenen Sprints gewann, siegt am Sonntag in Katar vor seinem Landsmann Maverick Vinales auf KTM und dem Italiener und Teamkollegen Francesco Bagnaia. Die «Nummer 93» holt damit seinen 91. Sieg in der Weltmeisterschaft, den 65. in der Königsklasse.

Im Rennen um den Titel hat Marc Marquez bereits ein beachtliches Polster aufgebaut. Er hat nun 18 Punkte Vorsprung auf seinen Bruder Alex Marquez, der in Lusail nur Siebter wird, und 30 Punkte auf seinen Teamkollegen Bagnaia.

Der achtfache Weltmeister ist der grosse Dominator des Saisonbeginns. Er hat – inklusive Sprints – sieben von acht Rennen gewonnen. Wäre er nicht beim GP von Amerika in Austin gestürzt, hätte er wohl nur Volltreffer gelandet.