Nach lauter Siegen zum Saisonstart Marc Marquez stürzt in Führung liegend

Marc Marquez erlebt den ersten Rückschlag in der MotoGP-Weltmeisterschaft 2025. Der Spanier stürzt in Führung liegend beim GP der USA in Austin und machte den Weg frei für Francesco Bagnaia.

Publiziert: vor 36 Minuten