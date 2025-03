Marc Marquez bleibt in dieser MotoGP-Saison das Mass aller Dinge. Der 32-jährige Spanier triumphiert beim GP von Argentinien wie beim Saisonauftakt in Thailand vor seinem Bruder Alex Marquez.

1/4 Marc Marquez (r.) gewinnt in Argentinien erneut vor seinem Bruder Alex (l.). Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Marquez-Brüder sorgen in der MotoGP weiter für Furore. Wie bereits in Thailand gewinnt auch in Argentinien Marc vor Alex.

Vier Runden vor Schluss setzt Marc Marquez auf dem Circuit in Termas de Rio Hondo zum Überholmanöver an, am Schluss liegt er um fast 1,5 Sekunden vor seinem drei Jahre jüngeren Bruder.

90 GP-Siege hat der achtfache Weltmeister Marc Marquez nun auf dem Konto, 64 davon in der Königsklasse, womit er mit seinem 2017 an den Folgen eines Quad-Unfalls verstorbenen Landsmann Angel Nieto gleichzieht.

Als Dritter komplettiert Franco Morbidelli das MotoGP-Podest in Argentinien. Der Italiener klassiert sich erstmals seit Mai 2021 wieder in den Top 3. Damals wurde der ehemalige Moto2-Weltmeister in Jerez Dritter.

Der letztjährige WM-Zweite Francesco Bagnaia – wie die Marquez-Brüder und Morbidelli auf einem Ducati-Motorrad – muss sich mit dem 4. Rang begnügen. Der Italiener liegt im Gesamtklassement als Dritter bereits 31 Punkte hinter WM-Leader Marc Marquez zurück.