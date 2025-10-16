DE
Rennaction für Morgenmenschen
Das komplette Programm zum MotoGP-Wochenende in Australien

Auch ohne den verletzten Weltmeister Marc Marquez liefert die MotoGP dieses Wochenende wieder grosse Emotionen auf dem Asphalt. In Australien steht die viertletzte Runde der Saison 2025 an. Alle Startzeiten des Wochenendes.
Publiziert: vor 22 Minuten
Darum gehts

  • Marc Marquez verpasst MotoGP-Rennen in Australien
  • Moto3-Pilot Noah Dettwiler wartet nach wie vor auf ersten Punkt
  • Rennstarts in allen drei Klassen in der Nacht auf Sonntag
MotoGP-Programm in Australien

DatumKategorieStartzeit
Freitag, 17. Oktober1. freies Training1.45 Uhr
Freitag, 17. OktoberTraining6 Uhr
Samstag, 18. Oktober2. freies Training1.10 Uhr
Samstag, 18. OktoberQualifying 11.50 Uhr
Samstag, 18. OktoberQualifying 22.15 Uhr
Samstag, 18. OktoberSprint6 Uhr
Sonntag, 19. OktoberRennen5 Uhr

Nach dem Crash in Indonesien von vor einer Woche fehlt ein ganz grosser Name in der Fahrerliste beim MotoGP-Wochenende in Australien. Marc Marquez musste sich einer Schulteroperation unterziehen und verpasst mindestens die WM-Läufe in Downunder sowie nächste Woche in Malaysia. Ob er danach in Portugal (8./9. November) und zum Saisonfinale in Valencia (15./16. November) antreten kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt alles andere als klar.

In Australien drehen die besten Piloten der Welt dieses Wochenende trotzdem ihre Runden und liefern sich den nächsten Strassenkampf. In Abwesenheit von Marc ist Bruder Alex Marquez als WM-Zweiter der Favorit und dürfte sich nach zwei dritten Plätzen in den letzten drei Rennen Hoffnungen auf seinen dritten MotoGP-Sieg der Karriere machen.

Rennstart in Moto2 und Moto3 inmitten der Nacht auf Sonntag

DatumKategorieStartzeit
Freitag, 17. Oktober1. freies Training Moto30 Uhr
Freitag, 17. Oktober1. freies Training Moto20.50 Uhr
Freitag, 17. OktoberTraining Moto34.15 Uhr
Freitag, 17. OktoberTraining Moto25.05 Uhr
Freitag, 17. Oktober 2. freies Training Moto323.40 Uhr
Samstag, 18. Oktober2. freies Training Moto20.25 Uhr
Samstag, 18. OktoberQualifying 1 Moto33.45 Uhr
Samstag, 18. OktoberQualifying 2 Moto34.10 Uhr
Samstag, 18. OktoberQualifying 1 Moto24.40 Uhr
Samstag, 18. OktoberQualifying 2 Moto25.05 Uhr
Sonntag, 19. OktoberRennen Moto32 Uhr
Sonntag, 19. OktoberRennen Moto23.15 Uhr

In den beiden unteren Stufen der Königsklasse des Motorradsports geht mit Moto3-Pilot Noah Dettwiler ein Schweizer an den Start. Der 20-Jährige wartet noch immer auf seine ersten Punkte in der laufenden Saison und liegt im Klassement bloss auf Rang 31.

