Darum gehts
- Marc Marquez verpasst MotoGP-Rennen in Australien
- Moto3-Pilot Noah Dettwiler wartet nach wie vor auf ersten Punkt
- Rennstarts in allen drei Klassen in der Nacht auf Sonntag
MotoGP-Programm in Australien
|Datum
|Kategorie
|Startzeit
|Freitag, 17. Oktober
|1. freies Training
|1.45 Uhr
|Freitag, 17. Oktober
|Training
|6 Uhr
|Samstag, 18. Oktober
|2. freies Training
|1.10 Uhr
|Samstag, 18. Oktober
|Qualifying 1
|1.50 Uhr
|Samstag, 18. Oktober
|Qualifying 2
|2.15 Uhr
|Samstag, 18. Oktober
|Sprint
|6 Uhr
|Sonntag, 19. Oktober
|Rennen
|5 Uhr
Nach dem Crash in Indonesien von vor einer Woche fehlt ein ganz grosser Name in der Fahrerliste beim MotoGP-Wochenende in Australien. Marc Marquez musste sich einer Schulteroperation unterziehen und verpasst mindestens die WM-Läufe in Downunder sowie nächste Woche in Malaysia. Ob er danach in Portugal (8./9. November) und zum Saisonfinale in Valencia (15./16. November) antreten kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt alles andere als klar.
In Australien drehen die besten Piloten der Welt dieses Wochenende trotzdem ihre Runden und liefern sich den nächsten Strassenkampf. In Abwesenheit von Marc ist Bruder Alex Marquez als WM-Zweiter der Favorit und dürfte sich nach zwei dritten Plätzen in den letzten drei Rennen Hoffnungen auf seinen dritten MotoGP-Sieg der Karriere machen.
Rennstart in Moto2 und Moto3 inmitten der Nacht auf Sonntag
|Datum
|Kategorie
|Startzeit
|Freitag, 17. Oktober
|1. freies Training Moto3
|0 Uhr
|Freitag, 17. Oktober
|1. freies Training Moto2
|0.50 Uhr
|Freitag, 17. Oktober
|Training Moto3
|4.15 Uhr
|Freitag, 17. Oktober
|Training Moto2
|5.05 Uhr
|Freitag, 17. Oktober
|2. freies Training Moto3
|23.40 Uhr
|Samstag, 18. Oktober
|2. freies Training Moto2
|0.25 Uhr
|Samstag, 18. Oktober
|Qualifying 1 Moto3
|3.45 Uhr
|Samstag, 18. Oktober
|Qualifying 2 Moto3
|4.10 Uhr
|Samstag, 18. Oktober
|Qualifying 1 Moto2
|4.40 Uhr
|Samstag, 18. Oktober
|Qualifying 2 Moto2
|5.05 Uhr
|Sonntag, 19. Oktober
|Rennen Moto3
|2 Uhr
|Sonntag, 19. Oktober
|Rennen Moto2
|3.15 Uhr
In den beiden unteren Stufen der Königsklasse des Motorradsports geht mit Moto3-Pilot Noah Dettwiler ein Schweizer an den Start. Der 20-Jährige wartet noch immer auf seine ersten Punkte in der laufenden Saison und liegt im Klassement bloss auf Rang 31.