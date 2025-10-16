Auch ohne den verletzten Weltmeister Marc Marquez liefert die MotoGP dieses Wochenende wieder grosse Emotionen auf dem Asphalt. In Australien steht die viertletzte Runde der Saison 2025 an. Alle Startzeiten des Wochenendes.

Darum gehts Marc Marquez verpasst MotoGP-Rennen in Australien

Moto3-Pilot Noah Dettwiler wartet nach wie vor auf ersten Punkt

Rennstarts in allen drei Klassen in der Nacht auf Sonntag Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

MotoGP-Programm in Australien

Datum Kategorie Startzeit Freitag, 17. Oktober 1. freies Training 1.45 Uhr Freitag, 17. Oktober Training 6 Uhr Samstag, 18. Oktober 2. freies Training 1.10 Uhr Samstag, 18. Oktober Qualifying 1 1.50 Uhr Samstag, 18. Oktober Qualifying 2 2.15 Uhr Samstag, 18. Oktober Sprint 6 Uhr Sonntag, 19. Oktober Rennen 5 Uhr

Nach dem Crash in Indonesien von vor einer Woche fehlt ein ganz grosser Name in der Fahrerliste beim MotoGP-Wochenende in Australien. Marc Marquez musste sich einer Schulteroperation unterziehen und verpasst mindestens die WM-Läufe in Downunder sowie nächste Woche in Malaysia. Ob er danach in Portugal (8./9. November) und zum Saisonfinale in Valencia (15./16. November) antreten kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt alles andere als klar.

In Australien drehen die besten Piloten der Welt dieses Wochenende trotzdem ihre Runden und liefern sich den nächsten Strassenkampf. In Abwesenheit von Marc ist Bruder Alex Marquez als WM-Zweiter der Favorit und dürfte sich nach zwei dritten Plätzen in den letzten drei Rennen Hoffnungen auf seinen dritten MotoGP-Sieg der Karriere machen.

Rennstart in Moto2 und Moto3 inmitten der Nacht auf Sonntag

Datum Kategorie Startzeit Freitag, 17. Oktober 1. freies Training Moto3 0 Uhr Freitag, 17. Oktober 1. freies Training Moto2 0.50 Uhr Freitag, 17. Oktober Training Moto3 4.15 Uhr Freitag, 17. Oktober Training Moto2 5.05 Uhr Freitag, 17. Oktober 2. freies Training Moto3 23.40 Uhr Samstag, 18. Oktober 2. freies Training Moto2 0.25 Uhr Samstag, 18. Oktober Qualifying 1 Moto3 3.45 Uhr Samstag, 18. Oktober Qualifying 2 Moto3 4.10 Uhr Samstag, 18. Oktober Qualifying 1 Moto2 4.40 Uhr Samstag, 18. Oktober Qualifying 2 Moto2 5.05 Uhr Sonntag, 19. Oktober Rennen Moto3 2 Uhr Sonntag, 19. Oktober Rennen Moto2 3.15 Uhr

In den beiden unteren Stufen der Königsklasse des Motorradsports geht mit Moto3-Pilot Noah Dettwiler ein Schweizer an den Start. Der 20-Jährige wartet noch immer auf seine ersten Punkte in der laufenden Saison und liegt im Klassement bloss auf Rang 31.