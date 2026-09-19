Nach einem Sturz von Pedro Acosta erbt Jorge Martin den Sieg im Sprint von Spielberg. Es hätte nach 2021 erneut ein Heimsieg für den Rennstall KTM werden können.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pedro Acosta gibt Heimsieg aus der Hand

Der KTM-Pilot stürzt drei Runden vor Schluss

Jorge Martin gewinnt das Rennen und übernimmt die WM-Führung

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Mit dem Spielberg-Sprint übernimmt Jorge Martin (28) wieder die WM-Führung von Landsmann Marc Marquez (33), der im kurzen Rennen Zweiter wird. Lange führt allerdings Pedro Acosta (22) auf der KTM das Rennen an, bis er drei Runden vor Schluss zu Boden geht. Für den Rennstall KTM wäre es wohl ein Heimsieg in Spielberg (Ö) geworden.

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«Bitter, wenn so eine Performance da ist, der Matchball am Punkt liegt und du verwandelst ihn nicht», sagt KTM-Sportchef Pit Beirer gegenüber ServusTV. «Er hat den Bremspunkt einfach komplett verpasst», ergänzt er.

Am Sonntag um 14 Uhr leuchten die Lampen grün und es kommt zum Rennen über die volle Distanz. Jorge Martin, der im Vorjahr ausgefallen ist, startet von der Pole. Dahinter lauern der Sieger von 2025 Marc Marquez und Pedro Acosta von den Startplätzen zwei und drei.