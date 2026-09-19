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MotoGP-Sprint in Spielberg
Martin holt sich WM-Führung zurück – Sturz-Drama bei KTM

Nach einem Sturz von Pedro Acosta erbt Jorge Martin den Sieg im Sprint von Spielberg. Es hätte nach 2021 erneut ein Heimsieg für den Rennstall KTM werden können.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Aktualisiert: vor 25 Minuten
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Jorge Martin feiert den Sieg im Sprint.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Pedro Acosta gibt Heimsieg aus der Hand
  • Der KTM-Pilot stürzt drei Runden vor Schluss
  • Jorge Martin gewinnt das Rennen und übernimmt die WM-Führung
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Mit dem Spielberg-Sprint übernimmt Jorge Martin (28) wieder die WM-Führung von Landsmann Marc Marquez (33), der im kurzen Rennen Zweiter wird. Lange führt allerdings Pedro Acosta (22) auf der KTM das Rennen an, bis er drei Runden vor Schluss zu Boden geht. Für den Rennstall KTM wäre es wohl ein Heimsieg in Spielberg (Ö) geworden.

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«Bitter, wenn so eine Performance da ist, der Matchball am Punkt liegt und du verwandelst ihn nicht», sagt KTM-Sportchef Pit Beirer gegenüber ServusTV. «Er hat den Bremspunkt einfach komplett verpasst», ergänzt er.

Am Sonntag um 14 Uhr leuchten die Lampen grün und es kommt zum Rennen über die volle Distanz. Jorge Martin, der im Vorjahr ausgefallen ist, startet von der Pole. Dahinter lauern der Sieger von 2025 Marc Marquez und Pedro Acosta von den Startplätzen zwei und drei.

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