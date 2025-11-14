Darum gehts
- MotoGP-Saison 2025 begann am 2. März in Thailand
- Neue Strecke in Ungarn, Rückkehr von Brno in Tschechien
- 22 Rennen in 18 Ländern auf 4 Kontinenten
Die MotoGP-Saison 2025 verspricht mit 22 Rennen in 18 Ländern auf vier Kontinenten ein aufregendes Jahr für Motorsportfans. Der Auftakt erfolgte am 2. März in Thailand, das Finale findet am 16. November in Valencia statt.
MotoGP-Programm 2025
|Datum
|Grand Prix
|Strecke
|Startzeit (MEZ)
|Sieger 2025
|2.3.
|Thailand
|Chang International Circuit
|9 Uhr
|Marc Márquez
|16.3.
|Argentinien
|Termas de Rio Hondo
|19 Uhr
Marc Márquez
|30.3.
|USA
|Circuit of the Americas
|21 Uhr
|Francesco Bagnaia
|13.4.
|Katar
|Lusail International Circuit
|19 Uhr
|Marc Márquez
|27.4.
|Spanien
|Circuito de Jerez-Angel Nieto
|14 Uhr
Álex Márquez
|11.5.
|Frankreich
|Le Mans
|14 Uhr
|Johann Zarco
|25.5.
|Grossbritannien
|Silverstone Circuit
|14 Uhr
|Marco Bezzecchi
|8.6.
|Aragon
|MotorLand Aragon
|14 Uhr
|Marc Márquez
|22.6.
|Italien
|Autodromo Internazionale del Mugello
|14 Uhr
|Marc Márquez
|29.6.
|Holland
|TT Circuit Assen
|14 Uhr
|Marc Márquez
|13.7.
|Deutschland
|Sachsenring
|14 Uhr
Marc Márquez
|20.7.
|Tschechien
|Automotodrom Brno
|14 Uhr
Marc Márquez
|17.8.
|Österreich
|Red Bull Ring-Spielberg
|14 Uhr
Marc Márquez
|24.8.
|Ungarn
|Balaton Park Circuit
|14 Uhr
Marc Márquez
|7.9.
|Katalonien
|Circuit de Barcelona-Catalunya
|14 Uhr
Álex Márquez
|14.9.
|San Marino e della Rivieria di Rimini
|Misano World Circuit Marco Simoncelli
|14 Uhr
Marc Márquez
|28.9.
|Japan
|Mobility Resort Motegi
|7 Uhr
Francesco Bagnaia
|5.10.
|Indonesien
|Pertamina Mandalika International Circuit
|9 Uhr
Fermín Aldeguer
|19.10.
|Australien
|Philip Island Grand Prix Circuit
|6 Uhr
Raúl Fernández
|26.10.
|Malaysia
|Petronas Sepang International Circuit
|8 Uhr
Álex Márquez
|9.11.
|Portugal
|Autodromo Internacional do Algarve
|14 Uhr
Marco Bezzecchi
|16.11.
|Valencia
|Circuit Ricardo Tormo
|14 Uhr
Novum in Thailand und drei aussortierte GPs
Im Vergleich zur Saison 2024 gibt es einige Änderungen. Der Grosse Preis von Thailand eröffnete erstmals die Saison, während der traditionelle Auftakt in Katar im April stattfand. Zudem kehrte der traditionsreiche GP-Ort von Brünn in Tschechien zurück und mit dem Balaton Park Circuit in Ungarn feierte eine neue Strecke ihr Debüt. Die einst geplanten Grands Prix von Indien und Kasachstan kamen für 2025 nicht zustande.
Gemütliche Startzeiten für Schweizer Fans
Lediglich zwei Rennen in Übersee (Asien und Australien) begannen aufgrund der Zeitverschiebung in den ganz frühen Morgenstunden. So startete der GP von Australien um 6 Uhr MEZ, jener in Japan um 7 Uhr. Andere Rennen im asiatischen Raum oder auf dem amerikanischen Doppelkontinent fanden hingegen zu angenehmen Zeiten statt. Die europäischen Rennen begannen traditionell am frühen Nachmittag, was für hiesige Zuschauer ideal war. Diese Planung berücksichtigte die unterschiedlichen Zeitzonen und ermöglichte es Fans weltweit, die Rennen live zu verfolgen. So auch für Schweizer MotoGP-Fans.