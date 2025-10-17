DE
MotoGP-Kalender 2025
Wer rast in Australien zum Sieg?

18 Rennwochenenden wurden in der laufenden Saison bereits gefahren, in Australien steht nun Nummer 19 auf dem Programm. Insgesamt umfasst die Kampagne 2025 22 Rennen in 18 Ländern verteilt auf vier Kontinente.
Darum gehts

  • MotoGP-Saison 2025 begann am 2. März in Thailand
  • Neue Strecke in Ungarn, Rückkehr von Brno in Tschechien
  • 22 Rennen in 18 Ländern auf 4 Kontinenten
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die MotoGP-Saison 2025 verspricht mit 22 Rennen in 18 Ländern auf vier Kontinenten ein aufregendes Jahr für Motorsportfans. Der Auftakt erfolgte am 2. März in Thailand, das Finale findet am 16. November in Valencia statt.

MotoGP-Programm 2025

Datum Grand Prix Strecke Startzeit (MEZ) Sieger 2025
2.3.ThailandChang International Circuit9 UhrMarc Márquez
16.3.ArgentinienTermas de Rio Hondo19 Uhr

Marc Márquez

30.3.USACircuit of the Americas21 UhrFrancesco Bagnaia
13.4.KatarLusail International Circuit19 UhrMarc Márquez
27.4.SpanienCircuito de Jerez-Angel Nieto14 Uhr

Álex Márquez

11.5.FrankreichLe Mans14 UhrJohann Zarco
25.5.GrossbritannienSilverstone Circuit14 UhrMarco Bezzecchi
8.6.AragonMotorLand Aragon14 UhrMarc Márquez
22.6.ItalienAutodromo Internazionale del Mugello14 UhrMarc Márquez
29.6.HollandTT Circuit Assen14 UhrMarc Márquez
13.7.DeutschlandSachsenring14 Uhr

Marc Márquez

20.7.TschechienAutomotodrom Brno14 Uhr

Marc Márquez

17.8.ÖsterreichRed Bull Ring-Spielberg14 Uhr

Marc Márquez

24.8.UngarnBalaton Park Circuit14 Uhr

Marc Márquez

7.9.KatalonienCircuit de Barcelona-Catalunya14 Uhr

Álex Márquez

14.9.San Marino e della Rivieria di RiminiMisano World Circuit Marco Simoncelli14 Uhr

Marc Márquez

28.9.JapanMobility Resort Motegi7 Uhr

Francesco Bagnaia 

5.10.IndonesienPertamina Mandalika International Circuit9 Uhr

Fermín Aldeguer

19.10.AustralienPhilip Island Grand Prix Circuit6 Uhr
26.10.MalaysiaPetronas Sepang International Circuit8 Uhr
9.11.PortugalAutodromo Internacional do Algarve14 Uhr
16.11.ValenciaCircuit Ricardo Tormo14 Uhr

Novum in Thailand und drei aussortierte GPs

Im Vergleich zur Saison 2024 gibt es einige Änderungen. Der Grosse Preis von Thailand eröffnet erstmals die Saison, während der traditionelle Auftakt in Katar nun im April stattfindet. Zudem kehrt der traditionsreiche GP-Ort von Brünn in Tschechien zurück und mit dem Balaton Park Circuit in Ungarn feiert eine neue Strecke ihr Debüt. Die einst geplanten Grands Prix von Indien und Kasachstan kamen für 2025 nicht zustande.

Gemütliche Startzeiten für Schweizer Fans

Lediglich zwei Rennen in Übersee (Asien und Australien) beginnen aufgrund der Zeitverschiebung in den ganz frühen Morgenstunden. So startet der GP von Australien um 6 Uhr MEZ, jener in Japan um 7 Uhr. Andere Rennen im asiatischen Raum oder auf dem amerikanischen Doppelkontinent finden hingegen zu angenehmen Zeiten statt. Die europäischen Rennen beginnen traditionell am frühen Nachmittag, was für hiesige Zuschauer ideal ist. Diese Planung berücksichtigt die unterschiedlichen Zeitzonen und ermöglicht es Fans weltweit, die Rennen live zu verfolgen. So auch für Schweizer MotoGP-Fans.

