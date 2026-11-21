Dem neunmaligen Weltmeister Marc Márquez steht der Schock ins Gesicht geschrieben: Im Qualifying von Portimao kommt sein Konkurrent Diogo Moreira schwer zu Sturz – doch dieser steht sofort wieder auf.

Darum gehts Beim MotoGP-Qualifying in Portimao stürzte ein brasilianischer Honda-Fahrer

Der Fahrer geriet auf die weisse Linie und wurde weggeschleudert

Der Fahrer blieb laut Teamchef unverletzt, sprang nach dem Sturz sofort wieder auf

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Es ist ein Schock-Moment beim MotoGP-Qualifying im portugiesischen Portimao am Samstag: Der brasilianische Motor-Spezialist und LCR-Honda-Fahrer Diogo Moreira (22) legt einen starken Start im Q1 hin, gehört zu den Schnellsten. Doch dann: In der Kurve 15 gerät der junge Fahrer auf die weisse Linie, verliert die Balance und wird per Highsider meterweit durch die Luft katapultiert. Nach einem harten Aufprall auf den Rücken schlittert er bis ins Kiesbett. Die Kamera schwenkt zum geschockten neunmaligen Weltmeister Marc Márquez (33).

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Doch zur Überraschung aller rappelt sich der Moreira sofort wieder auf und lässt sich auf dem Roller der Streckenposten zurück an die Box bringen. Nach einem schnellen Wechsel der Rennkombi sitzt er wenig später sogar schon wieder auf der Maschine. «Ihm geht es gut», berichtet Teamchef Lucio Cecchinello (57) der Zeitschrift «Crash». «Er hatte einen heftigen Sturz, aber zum Glück hat er keine Verletzungen, keine Prellungen, nichts.»

Am Ende gelingt Moreira mit Bestzeit der Einzug ins Q2, wo er sich den elften Startplatz für das Rennen sichert.